La localisation se fait dans Localiser sur iPhone, à partir d’iOS 26, ou dans Find Hub sur un smartphone Android compatible. Si vous avez laissé vos clés au café, le réseau peut remonter leur position lorsqu’un appareil compatible passe à proximité. Si elles sont simplement tombées derrière un coussin, vous pouvez faire sonner le traceur. Les 30 mètres annoncés par Reto correspondent à la portée Bluetooth en terrain dégagé. Pour les derniers mètres, l’AirTag 2 garde l’avantage de l’ultra large bande, qui permet à un iPhone compatible d’afficher une flèche vers l’objet.

Le SlideTag est vendu 34,99 dollars aux États-Unis. Pour une boîte livrée en France, le total monte à 49,99 dollars avant taxes d’importation, d’après Phototrend. Le distributeur français du Charmera, interrogé par le média, indique qu’il ne distribue pas le SlideTag pour le moment.

Reto reprend enfin le principe de la boîte surprise du Charmera. Il existe huit cadres courants et une variante métallique plus rare. Vous avez tout le temps de choisir la photo que vous voulez garder sur vous. Pour savoir dans quel cadre elle ira, il faudra ouvrir la boîte.