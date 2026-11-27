Le Kodak SlideTag est un petit traceur Bluetooth qui aide à retrouver ses clés depuis un iPhone ou un smartphone Android. Son écran couleur affiche aussi vos photos et garde la dernière image à l’écran même quand la pile est à plat.
Il y avait la photo qu’on glissait dans son portefeuille. Kodak propose désormais de l’accrocher à ses clés, juste à côté du badge de l’immeuble. Derrière le SlideTag, on retrouve Reto, le fabricant qui avait déjà réussi à faire tenir un appareil photo sur un porte-clés avec le Charmera. Cette fois, il reprend le cadre carré des anciennes diapositives Kodachrome pour y glisser un écran à encre électronique. Le tout pèse 16,6 grammes et mesure un peu moins de cinq centimètres de haut.
Une photo à emporter partout, même quand la pile est à plat
Comme l'indique MacRumors, la fiche du SlideTag annonce un écran de 1,54 pouce, avec une définition de 240 × 240 pixels et six couleurs pour restituer les images. Un portrait bien cadré s’y prêtera sans doute mieux qu’une photo de groupe prise de loin. L’encre électronique a ici un avantage bien pratique. Elle consomme de l’énergie quand l’image change, puis conserve la photo affichée sans alimentation. Même en retirant la pile bouton CR2032, la dernière image reste visible.
Pour envoyer ses photos sur le porte-clés, il faut passer par l’application Kodak Memory Link. Le SlideTag peut en stocker jusqu’à douze et les faire défiler en diaporama. On peut aussi y afficher un QR code ou ses coordonnées. Sur un trousseau, c’est peut-être l’option la plus utile après la photo. Si quelqu’un retrouve vos clés, il peut savoir à qui les rendre d’un coup d’œil.
Pour retrouver ses clés, le SlideTag mise sur le Bluetooth
La localisation se fait dans Localiser sur iPhone, à partir d’iOS 26, ou dans Find Hub sur un smartphone Android compatible. Si vous avez laissé vos clés au café, le réseau peut remonter leur position lorsqu’un appareil compatible passe à proximité. Si elles sont simplement tombées derrière un coussin, vous pouvez faire sonner le traceur. Les 30 mètres annoncés par Reto correspondent à la portée Bluetooth en terrain dégagé. Pour les derniers mètres, l’AirTag 2 garde l’avantage de l’ultra large bande, qui permet à un iPhone compatible d’afficher une flèche vers l’objet.
Le SlideTag est vendu 34,99 dollars aux États-Unis. Pour une boîte livrée en France, le total monte à 49,99 dollars avant taxes d’importation, d’après Phototrend. Le distributeur français du Charmera, interrogé par le média, indique qu’il ne distribue pas le SlideTag pour le moment.
Reto reprend enfin le principe de la boîte surprise du Charmera. Il existe huit cadres courants et une variante métallique plus rare. Vous avez tout le temps de choisir la photo que vous voulez garder sur vous. Pour savoir dans quel cadre elle ira, il faudra ouvrir la boîte.