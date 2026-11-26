Fiodor Dostoïevski, mort en 1881, commente l'actualité sur Russia Today. Depuis un mois, la chaîne financée par l'État russe fait intervenir un double du romancier généré par intelligence artificielle, d'abord pour lire ses textes, puis pour attaquer les Russes partis à l'étranger avec des phrases écrites à sa place.
L'idée vient d'un éditorialiste britannique. Dans une chronique publiée par Bloomberg Opinion le 17 octobre, Martin Ivens, rédacteur du Times Literary Supplement, estimait que Dostoïevski, s'il vivait aujourd'hui, soutiendrait sans doute l'invasion de l'Ukraine et passerait sur Russia Today. Margarita Simonyan, la rédactrice en chef de RT, a pris la provocation au mot. Quatre jours plus tard, elle a publié sur sa chaîne Telegram une vidéo de l'écrivain et promis d'en faire un « expert politique permanent » de RT. Dans ce premier extrait, l'avatar lisait un passage authentique du Journal d'un écrivain sur les relations entre la Russie et l'Europe. Le 4 novembre, il a pris la parole depuis un studio de la chaîne avec un texte inédit.
Un Dostoïevski entièrement fabriqué par intelligence artificielle
Le visage du romancier, le décor et les objets autour de lui sont tous générés par IA, selon l'édition russe du Moscow Times. Le rendu est loin d'être parfait. De nombreux internautes russes ont relevé une mimique peu naturelle, avec le haut du visage presque immobile.
Pour le texte, RT a changé de méthode entre les deux vidéos. Après des phrases tirées de l'œuvre de Dostoïevski, la chaîne lui a fait réciter un monologue écrit à sa manière, et personne ne sait encore si ce discours sort de la plume d'un journaliste ou d'un modèle de langage.
La chaîne a de l'expérience dans ce domaine. Dès 2024, Margarita Simonyan affirmait sur la chaîne moscovite TVC qu'une « part importante » des présentateurs de RT étaient des créations de l'IA, visage et voix compris. « Au départ, nous utilisions des modèles occidentaux, mais nous développons activement les nôtres », a-t-elle expliqué cette année au Jakarta Globe. Le nom du modèle qui anime Dostoïevski est inconnu.
En France, Thierry Ardisson avait fait revivre Dalida en 2022 dans Hôtel du temps, sur France 3, avec une tout autre recette. Une comédienne jouait la chanteuse devant la caméra, puis le studio Mac Guff remplaçait son visage par celui de Dalida grâce à l'IA. Chez RT, l'image entière est synthétique, du costume au décor.
Russia Today fait attaquer les exilés russes par son Dostoïevski
Le 4 novembre, jour de la fête de l'Unité nationale en Russie, le double numérique s'en est pris aux Russes qui ont quitté le pays depuis le début de la guerre en Ukraine. « Nous voyons des milliers de Russes fuir leur foyer, abandonnant leurs enfants, leurs anciens », lance l'avatar dans l'extrait diffusé par franceinfo. Plus loin, il accuse les exilés d'avoir le cœur endurci sous l'influence de doctrines étrangères et les traite de traîtres.
Dans ses autres chroniques, d'après franceinfo, le faux Dostoïevski tient des propos conservateurs, souvent hostiles à l'Europe, et soutient la guerre menée par Vladimir Poutine.
Dans l'Union européenne, la diffusion de RT est suspendue depuis le 2 mars 2022, date à laquelle le Conseil de l'UE a coupé en urgence RT France et quatre autres éditions de la chaîne, rappelle un rapport du Sénat. Les autorités françaises ont constaté dès 2022 que RT France contournait l'interdiction en passant par des plateformes installées en dehors de l'Union, telles qu'Odysee et Rumble.
Faire commenter l'actualité à un mort grâce à l'IA est une pratique connue en Russie. En juin 2023, le parti LDPR avait présenté au Forum économique de Saint-Pétersbourg un avatar en 3D de son fondateur Vladimir Jirinovski, mort l'année précédente. Le personnage commentait l'actualité avec sa voix et ses mimiques. Pour l'historienne de la littérature Maria Maïofis, auteure d'une tribune dans l'édition russe du Moscow Times, le Dostoïevski de RT sert surtout aux vivants à faire porter leurs idées par un mort.