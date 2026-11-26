Le visage du romancier, le décor et les objets autour de lui sont tous générés par IA, selon l'édition russe du Moscow Times. Le rendu est loin d'être parfait. De nombreux internautes russes ont relevé une mimique peu naturelle, avec le haut du visage presque immobile.

Pour le texte, RT a changé de méthode entre les deux vidéos. Après des phrases tirées de l'œuvre de Dostoïevski, la chaîne lui a fait réciter un monologue écrit à sa manière, et personne ne sait encore si ce discours sort de la plume d'un journaliste ou d'un modèle de langage.

La chaîne a de l'expérience dans ce domaine. Dès 2024, Margarita Simonyan affirmait sur la chaîne moscovite TVC qu'une « part importante » des présentateurs de RT étaient des créations de l'IA, visage et voix compris. « Au départ, nous utilisions des modèles occidentaux, mais nous développons activement les nôtres », a-t-elle expliqué cette année au Jakarta Globe. Le nom du modèle qui anime Dostoïevski est inconnu.

En France, Thierry Ardisson avait fait revivre Dalida en 2022 dans Hôtel du temps, sur France 3, avec une tout autre recette. Une comédienne jouait la chanteuse devant la caméra, puis le studio Mac Guff remplaçait son visage par celui de Dalida grâce à l'IA. Chez RT, l'image entière est synthétique, du costume au décor.