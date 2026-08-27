Dans l’un de ces messages sur la coalition gouvernementale allemande, les rédacteurs ont employé l’expression « Svetofor coalition » plutôt que le mot allemand consacré, Ampelkoalition. OpenAI a repéré, dans cette maladresse, l’origine du texte, car « svetofor » signifie feu tricolore en langues slaves, signe d’une rédaction initiale antérieure à sa traduction vers l’allemand et à sa mise en forme par ChatGPT. Le réseau relayait ce type de contenu via ses canaux Telegram dans plusieurs pays, avec 10 000 à 20 000 abonnés chacun, aux États-Unis, en France, en Pologne et en Turquie, jusqu’à ce qu’OpenAI bannisse l’ensemble des comptes ChatGPT liés au réseau.

Cette vigilance de l’entreprise ne date pas d’hier. Depuis mai 2024, OpenAI a publié plusieurs rapports sur ce type de détournement, en commençant par cinq opérations, dont deux russes, aux côtés du réseau chinois Spamouflage et de l’entreprise israélienne STOIC, pour produire des commentaires multilingues et traduire des articles de propagande sur l’invasion de l’Ukraine, le conflit à Gaza, les élections indiennes ou la politique intérieure européenne et américaine.

Trois mois plus tard, l'entreprise a détecté Storm-2035, un réseau iranien actif depuis 2020, dont les articles étaient diffusés par cinq faux sites d’information rédigés avec ChatGPT. Malgré cette expérience accumulée, l'entreprise a de nouveau démasqué un réseau russophone à cause d'une maladresse de traduction.

Les canaux Telegram de l’International Burke Institute affichaient pourtant plus d’abonnés que ses propres comptes officiels sur les plateformes occidentales, dont les publications individuelles ne recueillaient, la plupart du temps, qu’une poignée de vues.

OpenAI n’a établi, dans son rapport, aucun lien entre ce réseau et d’autres opérations de désinformation russes déjà connues et étudiées par les chercheurs.

