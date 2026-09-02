Un constat s'impose, à la suite de la publication d'une nouvelle étude menée par RSF. La plupart des intelligences artificielles ne prennent pas en compte les interdictions européennes de diffusion des médias russes. La majorité des chatbots remonte ainsi les titres sanctionnés et leurs articles, quand on leur en fait la simple demande par un prompt.

Selon RSF, les plus dociles seraient ChatGPT et Grok, qui restituent « une revue de presse complète sur l'actualité internationale, faisant remonter des titres, partageant des liens et verbatims, sans mentionner systématiquement que les médias étaient sous sanctions européennes. » Utilisé via le mode Cowork, Claude lui aussi répond très bien à la demande.