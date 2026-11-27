Roundcube s’attaque de nouveau à deux failles qu’il avait déjà tenté de corriger. La première laissait des pièces jointes PDF, PostScript ou SVG dangereuses atteindre ImageMagick, un outil de traitement d’images. La seconde, liée au correcteur orthographique ATD, pouvait provoquer des requêtes HTTP non prévues. Les notes de version ne disent pas si ces bugs permettaient de prendre le contrôle du serveur. Elles ne précisent pas non plus quelles configurations sont davantage à risque. Aucune exploitation active n’est signalée et l’exécution de code à distance sur le serveur n'est pas confirmée. En juin 2025, en revanche, nous rapportions une alerte de l’ANSSI sur une faille de Roundcube permettant à un utilisateur connecté d’exécuter du code à distance.