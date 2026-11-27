Vous avez un hébergement web ? Alors il y a de fortes chances qu’il intègre la messagerie Roundcube, par exemple pour l’adresse adossée à votre nom de domaine. Cette messagerie vient de recevoir une mise à jour de sécurité qui corrige 12 failles, dont certaines touchent à la confidentialité de vos échanges.
Les versions 1.6.22 et 1.7.7, publiées le 23 novembre, apportent les mêmes correctifs. Si vous administrez un serveur Roundcube, voici ce qu’elles changent.
Du pistage au chiffrement, les correctifs en détail
Plusieurs correctifs touchent à l’affichage des mails. Deux failles permettaient à leur mise en forme (CSS) de déborder sur l’interface du webmail. Les images SVG, elles, pouvaient charger du contenu externe même quand vous l’aviez bloqué. Or ce réglage aide à éviter le pistage. Roundcube répare aussi son proxy CSS, un intermédiaire pour la mise en forme, qui pouvait exposer les réponses qu’il traite. Enfin, le filtre HTML comble une lacune sur les serveurs dotés d’une version de PHP antérieure à la 8.4.
Côté serveur, deux failles visaient les scripts Sieve, qui servent par exemple à trier le courrier. Elles permettaient d’y glisser des instructions non autorisées. L’extension « password », liée aux mots de passe, souffrait aussi d’une injection XML dans son pilote XIMSS. En clair, du contenu indésirable pouvait se glisser dans des données structurées. Certaines pièces jointes TNEF, un format associé à Outlook, pouvaient également faire tourner leur décodeur trop longtemps et perturber le service. Le chiffrement avait aussi son point faible. Même avec le TLS configuré, la connexion pouvait passer en clair si le serveur de messagerie n’annonçait pas cette fonction. Ce repli est maintenant bloqué pour l’IMAP (consultation), le SMTP (envoi) et ManageSieve (gestion des filtres).
Roundcube s’attaque de nouveau à deux failles qu’il avait déjà tenté de corriger. La première laissait des pièces jointes PDF, PostScript ou SVG dangereuses atteindre ImageMagick, un outil de traitement d’images. La seconde, liée au correcteur orthographique ATD, pouvait provoquer des requêtes HTTP non prévues. Les notes de version ne disent pas si ces bugs permettaient de prendre le contrôle du serveur. Elles ne précisent pas non plus quelles configurations sont davantage à risque. Aucune exploitation active n’est signalée et l’exécution de code à distance sur le serveur n'est pas confirmée. En juin 2025, en revanche, nous rapportions une alerte de l’ANSSI sur une faille de Roundcube permettant à un utilisateur connecté d’exécuter du code à distance.
Roundcube est notamment livré avec cPanel, un outil de gestion d’hébergement. On le retrouve par exemple chez o2switch, qui s’appuie sur cette interface. LWS le fournit également, tout comme Gandi, qui propose aussi SOGo. Chez OVHcloud, certains comptes MX Plan, une messagerie incluse avec les hébergements web, l’utilisent en Europe. D’autres passent par Zimbra ou Outlook Web App. Votre webmail est géré par votre hébergeur ? Mieux vaut donc vérifier si la mise à jour a été appliquée.
L’équipe recommande fortement de mettre à jour toutes les installations 1.6.x et 1.7.x en production. Pensez d’abord à sauvegarder vos données. La 1.6.22 est la dernière version de la branche 1.6, qui bénéficiait d’un support à long terme (LTS). À l’avenir, seule la 1.7 recevra des correctifs de sécurité, alors migrez dès que possible. Pas encore prêt ? Installez la 1.6.22 sans attendre. La liste complète des changements figure sur les pages de téléchargement GitHub.