Une fois le lanceur parti, la mise en orbite s’est déroulée comme prévu. Les derniers satellites se sont séparés de l’étage supérieur 2h04 après le décollage. Amazon situe leur largage à environ 465 km d’altitude. Les satellites utiliseront ensuite leur propre propulsion pour rejoindre leur orbite de service, vers 630 km.

Arianespace compte dix succès en dix vols, toutes configurations confondues. Lors du vol inaugural du 9 juillet 2024, Ariane 6 avait bien placé plusieurs satellites en orbite. Une anomalie de la propulsion auxiliaire avait toutefois empêché la désorbitation de l’étage supérieur et le largage de deux capsules expérimentales sans équipage, destinées à tester des technologies de retour dans l’atmosphère.