Deux interruptions du compte à rebours ont précédé le dixième vol de la fusée européenne. Arianespace a désormais mis 136 satellites en orbite pour Amazon Leo.
La fenêtre de tir se refermait à 8h14 à Kourou, soit 12h14 à Paris. C’est à cette heure qu’Ariane 6 a décollé, mardi 24 novembre. Pour Amazon, la mise en orbite des 36 appareils intervient neuf jours après la perte de 40 satellites lors de l’échec d’un lancement de Vulcan, la fusée d’United Launch Alliance.
Le compte à rebours s’est arrêté à cinq minutes du départ
Un incident sur les équipements au sol avait contraint les équipes à reporter le tir prévu lundi 23 novembre. Mardi, le compte à rebours s’est de nouveau arrêté, à cinq minutes du départ prévu. Les installations du pas de tir étaient au rouge, tandis que le lanceur, les satellites et la météo étaient au vert. Les équipes ont fixé une nouvelle heure dans le créneau du matin, qui avait ouvert à 7h45 en Guyane. Après le vol, le président d’Arianespace, David Cavaillolès, a décrit une campagne « difficile ».
Une fois le lanceur parti, la mise en orbite s’est déroulée comme prévu. Les derniers satellites se sont séparés de l’étage supérieur 2h04 après le décollage. Amazon situe leur largage à environ 465 km d’altitude. Les satellites utiliseront ensuite leur propre propulsion pour rejoindre leur orbite de service, vers 630 km.
Arianespace compte dix succès en dix vols, toutes configurations confondues. Lors du vol inaugural du 9 juillet 2024, Ariane 6 avait bien placé plusieurs satellites en orbite. Une anomalie de la propulsion auxiliaire avait toutefois empêché la désorbitation de l’étage supérieur et le largage de deux capsules expérimentales sans équipage, destinées à tester des technologies de retour dans l’atmosphère.
Quatre propulseurs P160C pour emporter plus de satellites
Ariane 64, la version la plus puissante d’Ariane 6, volait pour la deuxième fois avec quatre propulseurs d’appoint P160C. Ils gardent les mêmes dimensions extérieures que les P120C des premiers vols. À l’intérieur, leur moteur est plus long d’un mètre et emporte 156 tonnes de propergol solide, soit 14 tonnes de plus que son prédécesseur.
D’après Arianespace, ces propulseurs augmentent d’environ 10% la capacité d’emport en orbite basse, de quelque 20 à 22 tonnes. Pour Amazon, le gain se traduit par quatre satellites supplémentaires. Ariane 6 en avait emporté 32 lors de chacune de ses deux premières missions pour la constellation. Elle en a lancé 36 en juin, puis à nouveau ce mardi.
Amazon a réservé 24 lancements à Arianespace
Amazon avait signé pour 18 vols en 2022, deux ans avant le premier décollage d’Ariane 6. En septembre, le groupe a commandé six lancements de plus, portant le total à 24 d’ici à 2031. Cette commande donne de la visibilité à Arianespace sur un marché où les clients européens font aussi appel à SpaceX. Eutelsat, par exemple, a confié à Ariane 64 deux missions OneWeb prévues en 2027 et 2028, et a choisi SpaceX pour lancer un autre lot de satellites.
Pour son réseau d’accès à Internet par satellite, Amazon annonce avoir déployé plus de 400 appareils, tous lanceurs confondus. Starlink, la constellation de SpaceX, comptait plus de 11 200 satellites en orbite au 22 novembre, selon le décompte de l’astronome Jonathan McDowell. Ariane 6 a clairement encore du boulot devant elle.