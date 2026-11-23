L’application Nest cessera de fonctionner le 25 janvier 2027, sur mobile comme sur le Web, pour laisser la place à Google Home. Les appareils et leur historique vidéo seront transférés, mais les clips que vous avez sauvegardés manuellement devront être récupérés avant la fermeture.
Si vous ouvrez encore Nest pour regarder vos caméras ou régler le chauffage, il va falloir changer vos habitudes. Comme on le pressentait ces derniers mois, Google a fixé la date de fermeture de l’application, après des années de cohabitation avec Google Home. 9to5Google indique que le basculement commencera dans quelques semaines seulement, plus précisément le 25 janvier prochain. Une échéance qui concerne aussi les utilisateurs restés fidèles au site home.nest.com pour surveiller leur domicile depuis un ordinateur.
Des vidéos à télécharger avant de fermer la porte
La première chose à vérifier se trouve dans votre bibliothèque de clips. Les séquences enregistrées manuellement sur le site Nest ne seront pas transférées dans Google Home. Pour les conserver, Google demande de se connecter à home.nest.com avant le 25 janvier et d’utiliser le bouton « Tout télécharger », qui permet de tout récupérer en une fois.
L’historique récent des caméras, avec les événements détectés et les enregistrements continus associés à votre abonnement, suivra en revanche les appareils vers Google Home. Vos réglages et programmations doivent également être conservés. Le transfert automatique commencera le jour de la fermeture de Nest.
Pour retrouver les commandes à distance et les notifications, il faudra installer Google Home et s’y connecter avec un compte Google. Ceux qui utilisent encore un ancien identifiant Nest devront donc le migrer. Google recommande de le faire avant le 25 janvier pour conserver l’accès aux appareils. À partir du 25 mars 2027, l’entreprise commencera à supprimer les comptes Nest restés sans migration et leurs données associées.
Google Home et Gemini prennent le relais
Google promet de continuer à prendre en charge les appareils actuellement compatibles. Thermostats, caméras, sonnettes, détecteurs et serrures doivent rejoindre son application unique. Les abonnements Nest Aware de première génération basculeront également vers Google Home Premium.
Cette fermeture achève le regroupement engagé avec la refonte de Google Home et l’arrivée de Gemini pour la maison. Pour les propriétaires de caméras, cela signifie retrouver les flux et l’historique dans Home, y compris sur ordinateur à l’adresse home.Google.com.
Le ménage concerne aussi les enceintes et écrans connectés. À partir du 2 août 2027, Google commencera à y retirer Assistant au profit de Gemini pour Home. Le passage à l’assistant de base sera gratuit, mais demandera une validation dans Google Home. Sans cette démarche, les appareils concernés finiront par cesser de répondre à Assistant et inviteront leur propriétaire à effectuer la migration.
C’est donc une page de plus qui se tourne pour Nest. Cofondé par Tony Fadell, ancien dirigeant d’Apple ayant supervisé la création de l’iPod, et Matt Rogers, le constructeur avait été racheté par Google en 2014. Le nom reste présent sur les objets connectés pour la maison, à l’image de Fitbit pour les appareils de santé. Mais pour les piloter, c’est désormais à la porte de Google Home qu’il faudra frapper.