La première chose à vérifier se trouve dans votre bibliothèque de clips. Les séquences enregistrées manuellement sur le site Nest ne seront pas transférées dans Google Home. Pour les conserver, Google demande de se connecter à home.nest.com avant le 25 janvier et d’utiliser le bouton « Tout télécharger », qui permet de tout récupérer en une fois.

L’historique récent des caméras, avec les événements détectés et les enregistrements continus associés à votre abonnement, suivra en revanche les appareils vers Google Home. Vos réglages et programmations doivent également être conservés. Le transfert automatique commencera le jour de la fermeture de Nest.

Pour retrouver les commandes à distance et les notifications, il faudra installer Google Home et s’y connecter avec un compte Google. Ceux qui utilisent encore un ancien identifiant Nest devront donc le migrer. Google recommande de le faire avant le 25 janvier pour conserver l’accès aux appareils. À partir du 25 mars 2027, l’entreprise commencera à supprimer les comptes Nest restés sans migration et leurs données associées.