Google Assistant reste également disponible, à ce stade, sur les enceintes et écrans Google Nest et Google Home, ainsi que sur d’autres appareils compatibles de cette catégorie. Google TV n’est pas non plus concerné par cette étape. Parler d’une extinction générale de l’ancien assistant serait donc prématuré : c’est d’abord son rôle sur le téléphone, et sur les équipements qui lui sont liés, qui prend fin.