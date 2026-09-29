Sur Android, Gemini prend la place de Google Assistant et l’option permettant de revenir en arrière disparaît. Le basculement, engagé début septembre, touche aussi les appareils liés au téléphone.
L’appui prolongé sur le bouton d’alimentation ou le balayage depuis un coin de l’écran lance désormais Gemini sur les appareils concernés. 9to5Google qui a vérifié aux États-Unis et en Europe, n’a plus trouvé Google Assistant sur les téléphones et comptes testés. Signal d'un déploiement étendu, pas nécessairement achevé partout.
L’option de retour disparaît des réglages de Gemini
Jusqu’ici, les utilisateurs qui avaient adopté Gemini pouvaient retrouver Google Assistant depuis le menu de leur compte. Le raccourci « Passer à Google Assistant » n’y figure plus avec les versions 17.60 stable et 17.62 bêta de l’application Google. La migration cesse donc d’être un simple choix d’assistant dans les réglages.
Ce retrait arrive après un calendrier repoussé : la disparition de Google Assistant sur mobile était initialement prévue en 2025, avant d’être reportée à 2026. Le déploiement a commencé début septembre et s’est étalé sur plusieurs semaines. Pour les personnes habituées à revenir à l’ancien outil lorsqu’une commande ne fonctionnait pas comme prévu, cette solution de repli n’est plus proposée sur les appareils migrés.
Seules les enceintes Nest gardent Assistant
La disparition de l’option concerne aussi les appareils associés au mobile : montres Wear OS, écouteurs et casques, ainsi qu’Android Auto. La distinction compte dans la voiture : Android Auto dépend d’un téléphone connecté, tandis que les véhicules équipés de Google intégré ne font pas partie de cette vague de migration.
Google Assistant reste également disponible, à ce stade, sur les enceintes et écrans Google Nest et Google Home, ainsi que sur d’autres appareils compatibles de cette catégorie. Google TV n’est pas non plus concerné par cette étape. Parler d’une extinction générale de l’ancien assistant serait donc prématuré : c’est d’abord son rôle sur le téléphone, et sur les équipements qui lui sont liés, qui prend fin.
Le passage à Gemini dépend encore du téléphone et du pays
La migration vise les appareils répondant aux exigences minimales de Gemini, dans les régions où le service est disponible : un téléphone trop ancien ou situé dans une région non prise en charge pourrait donc suivre un autre calendrier.
Google étend les capacités de Gemini aux appels, aux messages, aux minuteurs et aux interactions avec d’autres applications. Cette ambition va au-delà des commandes vocales classiques, comme le montre aussi le projet Gemini Intelligence sur Android. Elle ne démontre pas, à elle seule, que chaque geste du quotidien fonctionnera de la même manière qu’avec Assistant.
La disparition du bouton de retour rend le changement difficile à ignorer : si une commande essentielle à votre usage se comporte différemment avec Gemini, les réglages ne permettront plus de retrouver l’ancien fonctionnement sur un téléphone migré… Adieu Google Assistant.