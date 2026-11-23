Des pirates ont confié à l'IA tout le travail sur des sites web, de la recherche des failles jusqu'à l'attaque, et Google a retrouvé leur outil sur un serveur laissé sans protection. Ils s'intéressaient surtout à des sites français de médias et d'éducation.
Les chercheurs du Google Threat Intelligence Group et de Mandiant, la filiale du géant de Mountain View spécialisée dans les enquêtes après une cyberattaque, ont trouvé ce serveur de test ouvert sur Internet, d'après leur rapport publié la semaine dernière. Sur cette machine, les pirates faisaient tourner exploit_agent, un programme relié à plusieurs modèles d'IA, les uns accessibles en ligne, les autres installés en local. Ils le laissaient trouver une faille, puis écrire et lancer le code pour l'exploiter, sans aucune intervention humaine. Pour Google, c'est une première, et TechRadar parle de première cyberattaque entièrement autonome. En septembre, la firme voyait encore les pirates confier aux agents IA une partie de leurs attaques seulement.
Les pirates laissent l'IA chercher les failles dans les correctifs
Quand un éditeur publie un correctif, il montre, sans le vouloir, où se trouvait la faille. Il suffit de mettre côte à côte le code avant et après la mise à jour. Ce travail long et fastidieux, les pirates l'ont confié à l'IA. Ils lui faisaient comparer en continu les versions d'applications web populaires, pour repérer la faille corrigée et écrire l'exploit. Sur le serveur, les chercheurs de Google ont par exemple retrouvé l'analyse des contrôles d'accès de Spectra, une extension de WordPress, dans sa version 2.19.25.
Une fois entrés chez une victime, les pirates disposaient de scripts pour explorer le réseau interne et deviner des mots de passe par force brute. Ils pouvaient ensuite installer des webshells et effacer ceux de pirates concurrents. Pour rappel, un webshell est un petit programme caché sur un serveur, et il permet de le piloter à distance.
D'après les données des victimes stockées sur la machine, les pirates s'intéressaient surtout à la France, et en particulier aux sites de médias et d'éducation. Dans le fichier de configuration, les commentaires sont en russe. « Entre les clés toi-même, ici, et pas dans le chat », écrit l'auteur du fichier à propos des clés d'accès aux modèles d'IA.
Les pirates gagnent du temps grâce à l'IA
Google a mesuré l'effet de l'IA sur les failles exploitées. De janvier à août 2026, le nombre de failles divulguées et exploitées a presque doublé, alors que les failles zero-day sont seulement passées de 8 par mois en moyenne en 2025 à 11 en 2026, avec un pic à 22 en août. La hausse vient donc surtout de failles connues et corrigées, parce que le correctif indique aux pirates où chercher.
Fin août, des pirates ont exploité deux failles de PaperCut, le logiciel de gestion des impressions de nombreuses entreprises et écoles. Ensemble, elles permettaient d'exécuter des commandes sur un serveur à distance, sans mot de passe. Moins de 24 heures après leur divulgation, des chercheurs et la société de cybersécurité Huntress ont écrit des exploits fonctionnels avec l'IA. Quatre jours après cette divulgation, un pirate a commencé à attaquer les serveurs PaperCut, et il a pris le contrôle de 440 d'entre eux dans 48 pays, dont 31 en France, selon GreyNoise, spécialiste de la surveillance des attaques sur Internet. Il a probablement conçu et testé ses exploits avec l'IA. Chez douze victimes, il est devenu administrateur de tout le réseau, cinq minutes après son intrusion dans le cas le plus rapide.
Des chercheurs ont découvert les failles critiques de PHP avec l'aide de l'IA, et l'équipe du langage les a corrigées le 21 octobre. Avant cette date, une version préliminaire du code corrigé circulait en ligne, et chercheurs et pirates ont comparé les versions pour tenter d'écrire un exploit. Après la publication du correctif, des centaines de faux exploits, probablement générés par IA, sont apparus sur Internet, et les équipes de sécurité ont perdu du temps à les vérifier.
Google a aussi vu des pirates détourner des outils de test d'intrusion open source pilotés par l'IA et conçus à l'origine pour les experts en sécurité. Ils ont utilisé CAIRN contre le secteur aérospatial américain et PentAGI pour sonder de nombreuses organisations en Asie. ARTEX aurait servi lors de la cyberattaque contre la Commission européenne. Les attaques menées avec ces outils sont rapides, mais bruyantes et faciles à repérer, reconnaissent les chercheurs. « Nous prévoyons une baisse de l'intervention humaine dans ces opérations, mais aussi des attaques plus discrètes et plus sophistiquées », prévient l'équipe de Google.
Un correctif modifie le code d’un logiciel, et la comparaison entre la version “avant” et “après” (diffing) révèle souvent précisément ce qui a été sécurisé. En automatisant ce diffing, une IA peut repérer le point faible corrigé (contrôle d’accès, validation d’entrée, authentification, etc.) et en déduire le scénario d’attaque probable. Elle peut ensuite générer un “exploit” en s’appuyant sur des schémas connus et sur des tests itératifs, jusqu’à obtenir un code qui déclenche le comportement vulnérable. Cela ne crée pas une faille “zero-day” : cela accélère surtout l’exploitation de failles déjà corrigées mais pas encore patchées chez les victimes. Le risque augmente parce que la fenêtre entre publication du correctif et déploiement réel en production est souvent de plusieurs jours ou semaines.
Une faille zero-day est une vulnérabilité inconnue du public (et souvent de l’éditeur) au moment où elle est exploitée, donc sans correctif disponible. À l’inverse, une faille connue peut être déjà documentée et parfois déjà corrigée, mais reste exploitable tant que les systèmes ne sont pas mis à jour. Si le volume d’attaques grimpe sans explosion proportionnelle des zero-day, cela indique généralement une industrialisation de l’exploitation de failles connues. L’IA aide ici en réduisant drastiquement le temps nécessaire pour comprendre un correctif et produire un exploit fonctionnel. Le résultat est une “course” où les défenseurs doivent patcher plus vite, car les attaquants peuvent opérationnaliser en quelques heures ce qui prenait auparavant plusieurs jours.
Un webshell est un petit programme placé discrètement sur un serveur web pour exécuter des commandes à distance via HTTP/HTTPS, souvent depuis une simple URL. Il sert à maintenir un accès persistant, à déposer d’autres outils, à voler des données ou à rebondir vers le réseau interne. Comme il peut être minuscule, obfusqué et se fondre dans des répertoires légitimes (plugins, thèmes, uploads), il échappe parfois aux contrôles basiques. Certains webshells imitent le trafic normal d’une application, ce qui complique la détection côté logs. La défense repose sur la surveillance d’intégrité des fichiers, l’analyse comportementale (processus, connexions sortantes) et une hygiène stricte des droits d’écriture sur les répertoires exposés.