Google a mesuré l'effet de l'IA sur les failles exploitées. De janvier à août 2026, le nombre de failles divulguées et exploitées a presque doublé, alors que les failles zero-day sont seulement passées de 8 par mois en moyenne en 2025 à 11 en 2026, avec un pic à 22 en août. La hausse vient donc surtout de failles connues et corrigées, parce que le correctif indique aux pirates où chercher.

Fin août, des pirates ont exploité deux failles de PaperCut, le logiciel de gestion des impressions de nombreuses entreprises et écoles. Ensemble, elles permettaient d'exécuter des commandes sur un serveur à distance, sans mot de passe. Moins de 24 heures après leur divulgation, des chercheurs et la société de cybersécurité Huntress ont écrit des exploits fonctionnels avec l'IA. Quatre jours après cette divulgation, un pirate a commencé à attaquer les serveurs PaperCut, et il a pris le contrôle de 440 d'entre eux dans 48 pays, dont 31 en France, selon GreyNoise, spécialiste de la surveillance des attaques sur Internet. Il a probablement conçu et testé ses exploits avec l'IA. Chez douze victimes, il est devenu administrateur de tout le réseau, cinq minutes après son intrusion dans le cas le plus rapide.

Des chercheurs ont découvert les failles critiques de PHP avec l'aide de l'IA, et l'équipe du langage les a corrigées le 21 octobre. Avant cette date, une version préliminaire du code corrigé circulait en ligne, et chercheurs et pirates ont comparé les versions pour tenter d'écrire un exploit. Après la publication du correctif, des centaines de faux exploits, probablement générés par IA, sont apparus sur Internet, et les équipes de sécurité ont perdu du temps à les vérifier.

Google a aussi vu des pirates détourner des outils de test d'intrusion open source pilotés par l'IA et conçus à l'origine pour les experts en sécurité. Ils ont utilisé CAIRN contre le secteur aérospatial américain et PentAGI pour sonder de nombreuses organisations en Asie. ARTEX aurait servi lors de la cyberattaque contre la Commission européenne. Les attaques menées avec ces outils sont rapides, mais bruyantes et faciles à repérer, reconnaissent les chercheurs. « Nous prévoyons une baisse de l'intervention humaine dans ces opérations, mais aussi des attaques plus discrètes et plus sophistiquées », prévient l'équipe de Google.