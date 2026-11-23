Concrètement, l’assistant peut prendre une capture de l’écran, puis en extraire le texte grâce à la reconnaissance optique de caractères. Signal coupe cette étape. Sur iPhone, le réglage “Block Siri AI” est activé d’office. Sur Android, c’est l’option “Screen security” qui se déclenche. Dans les deux cas, une fenêtre propose de lever le blocage quand une capture (iOS) ou une lecture par l’IA (Android) est détectée, et on peut aussi le couper dans Paramètres > Confidentialité > sécurité des applications. Rappelons au passage que Signal avait d’ailleurs fait la même chose sur Windows 11 en mai 2025 avec son option “Sécurité d’écran” qui empêchait Recall de capturer ses fenêtres de conversation.

Reste que ce verrou a quelques failles, et Signal le reconnaît. Il n’arrête pas les agents tiers qui lisent les notifications ou fouillent les fichiers de l’appareil. Et puis, si votre correspondant a désactivé la protection, l’IA de son téléphone peut lire vos messages chez lui. Sur Mac, Signal reste sans protection, faute de moyen de bloquer les IA sans dégrader l’application elle-même.

Le cas de Muse, l’agent de Meta, montre d'ailleurs que ces failles ont déjà servi. Nous rapportions le 19 novembre que Muse était capable de lire des messages Signal en contournant son connecteur officiel, via les notifications sur Android et les outils d’accessibilité sur Mac. Pour Meredith Whittaker, l’IA détourne donc des réglages initialement conçus pour aider les utilisateurs, et certainement pas pour ouvrir l’accès aux agents.

Signal réclame à Apple, Google et Microsoft un moyen simple et documenté de sortir une application de tout traitement par l’IA (lecture d’écran, fichiers, notifications, API), ainsi qu’une documentation technique sur ce que les agents collectent. Apple propose déjà “Excluded Apps” depuis iOS 27.2 et Gemini a ses “Connected Apps”, mais ces réglages restent à la main de l’utilisateur, pas du développeur.