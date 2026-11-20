En octobre, le Donjon a analysé des portefeuilles Ledger vendus par CryptoBilis, un revendeur agréé d’Asie du Sud-Est. Des criminels avaient caché un composant à l’intérieur. Au moment de la configuration, il lisait la phrase de récupération, ces 24 mots qui donnent accès à tout le portefeuille, puis l’envoyait aux voleurs par le réseau mobile. Ledger n’a confirmé aucun montant, mais des analystes de la blockchain estiment le butin entre 86 et 93 millions de dollars. Après la découverte d’un appareil suspect par un client allemand, MediaMarkt a retiré les produits Ledger de ses magasins européens.

Les vols ont continué ces derniers jours. Deux propriétaires affirment avoir perdu environ 604 000 dollars avec des Ledger piégés achetés chez Virgin Megastore à Dubaï, et l’enquête du fabricant a identifié des cas similaires en Allemagne. Deux autres détenteurs de cryptos auraient perdu plus de 830 000 dollars avec une fausse application Ledger Live publiée sur l’App Store d’Apple.

Le 16 novembre, des pirates ont glissé dans le site de Ledger un programme capable de remplacer l’adresse d’un transfert crypto par la leur. Ils sont passés par Optimizely, l’outil dont se servent de nombreux sites pour tester plusieurs versions de leurs pages, et ils ont touché 178 organisations, dont HSBC, la BBC et Air France-KLM, selon le chercheur Scott Helme.

Charles Guillemet ne fait aucun lien entre ces incidents et son départ. Dans son message, il explique que l’intelligence artificielle rend les attaques « moins chères, plus rapides et plus faciles à déployer à grande échelle ». Le Donjon utilise l’IA pour traquer les failles, et les pirates font de même, ajoute-t-il. « Je construis quelque chose de nouveau », annonce-t-il, avec l’ambition de « régler ce chaos de la sécurité ». Il ne dit rien de plus sur ce projet, et promet des détails « très bientôt ».

« Restez prudents. Restez honnêtes sur vos hypothèses de confiance », conclut Charles Guillemet. Autrement dit, interrogez-vous sur les appareils et les vendeurs à qui vous confiez vos cryptos.