Charles Guillemet, le directeur technique de Ledger, quittera le fabricant français de portefeuilles crypto à la fin de l’année. Il annonce son départ alors que plusieurs clients de la marque ont perdu leurs cryptos avec des appareils piégés et une fausse application.
Charles Guillemet a officialisé son départ sur son compte X, et il reconnaît que ces mots sont « étranges à écrire » après neuf ans chez Ledger. Le dirigeant assure que l’entreprise ne sera pas prise de court. « Nous préparons cette transition depuis de nombreux mois, les équipes, les partenaires et les feuilles de route de Ledger sont donc prêts », écrit-il. Il quitte son poste au milieu d’une série d’attaques contre les clients du fabricant, dont certains avaient acheté leur portefeuille, trafiqué à leur insu, chez un revendeur.
Charles Guillemet a bâti la sécurité de Ledger à partir de rien
Il est entré chez Ledger en décembre 2017 au poste de directeur de la sécurité, « sans bureau, sans équipe », raconte-t-il. Il crée alors le Donjon, le laboratoire d’attaque du fabricant. Ses chercheurs tentent de percer les défenses des appareils avant les pirates, et ils ont signalé des failles dans tout le secteur des cryptomonnaies. L’équipe a notamment contourné le démarrage sécurisé de smartphones, cette protection qui vérifie que le logiciel lancé à l’allumage n’a pas été modifié. Elle travaille aussi sur la cryptographie post-quantique, conçue pour résister aux futurs ordinateurs quantiques.
Promu directeur technique fin 2019, Charles Guillemet a accompagné la croissance de Ledger jusqu’au statut de licorne, une start-up valorisée plus d’un milliard de dollars. Selon lui, le fabricant a vendu plus de 8 millions de « signers », le nom que Ledger donne aujourd’hui à ses portefeuilles physiques, dans 180 pays. Environ 20 % des cryptomonnaies du monde seraient stockées sur ces appareils, d’après le dirigeant. Plus de 100 institutions financières et marques sont aussi clientes de Ledger Enterprise, l’offre réservée aux professionnels.
Charles Guillemet part en pleine série d’attaques contre les clients de Ledger
En octobre, le Donjon a analysé des portefeuilles Ledger vendus par CryptoBilis, un revendeur agréé d’Asie du Sud-Est. Des criminels avaient caché un composant à l’intérieur. Au moment de la configuration, il lisait la phrase de récupération, ces 24 mots qui donnent accès à tout le portefeuille, puis l’envoyait aux voleurs par le réseau mobile. Ledger n’a confirmé aucun montant, mais des analystes de la blockchain estiment le butin entre 86 et 93 millions de dollars. Après la découverte d’un appareil suspect par un client allemand, MediaMarkt a retiré les produits Ledger de ses magasins européens.
Les vols ont continué ces derniers jours. Deux propriétaires affirment avoir perdu environ 604 000 dollars avec des Ledger piégés achetés chez Virgin Megastore à Dubaï, et l’enquête du fabricant a identifié des cas similaires en Allemagne. Deux autres détenteurs de cryptos auraient perdu plus de 830 000 dollars avec une fausse application Ledger Live publiée sur l’App Store d’Apple.
Le 16 novembre, des pirates ont glissé dans le site de Ledger un programme capable de remplacer l’adresse d’un transfert crypto par la leur. Ils sont passés par Optimizely, l’outil dont se servent de nombreux sites pour tester plusieurs versions de leurs pages, et ils ont touché 178 organisations, dont HSBC, la BBC et Air France-KLM, selon le chercheur Scott Helme.
Charles Guillemet ne fait aucun lien entre ces incidents et son départ. Dans son message, il explique que l’intelligence artificielle rend les attaques « moins chères, plus rapides et plus faciles à déployer à grande échelle ». Le Donjon utilise l’IA pour traquer les failles, et les pirates font de même, ajoute-t-il. « Je construis quelque chose de nouveau », annonce-t-il, avec l’ambition de « régler ce chaos de la sécurité ». Il ne dit rien de plus sur ce projet, et promet des détails « très bientôt ».
« Restez prudents. Restez honnêtes sur vos hypothèses de confiance », conclut Charles Guillemet. Autrement dit, interrogez-vous sur les appareils et les vendeurs à qui vous confiez vos cryptos.