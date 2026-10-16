Ledger a dévoilé jeudi l’Atom, un appareil qui ressemble à s'y méprendre à un smartphone, qui fait cohabiter Android et Ledger OS. Pensé pour sécuriser la crypto et encadrer les agents IA, il est réservable dès maintenant pour une sortie à l’été 2027.
Avec le Ledger Atom, l'éponyme champion français des portefeuilles crypto continue d'innover et glisse sa puce sécurisée dans un appareil Android au format téléphone portable. Présenté le jeudi 15 octobre 2026, cet objet hybride repose sur deux systèmes cloisonnés : l'un pour vos applications habituelles, l'autre pour tout ce qui ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains. Avec un écran AMOLED de 6,77 pouces, un interrupteur physique pour la caméra et le micro, et un très important chiffrement post-quantique, la fiche technique de la petite machine a de quoi intriguer, tout comme son prix de 849 euros, un brin piquant, pour les premiers réservataires.
Le Ledger Atom coupe sa caméra et son micro d’un simple interrupteur, et ce n’est qu’un début
Que les fans d'iPhone se rassurent, l'Atom, de Ledger, n'a pas vocation à remplacer leur téléphone. Il veut plutôt protéger ce que celui-ci ne sait pas sécuriser, en véritable garde du corps de nos vies numériques. Côté pile, on a une version open source d'Android qui fait tourner les applications du quotidien. Et côté face, on retrouve Ledger OS, le système maison, qui gère les opérations sensibles. Il s'appuie sur une puce Secure Element, un minuscule coffre-fort électronique qui a fait la réputation des clés Nano.
Pour relier ces deux mondes sans forcément les mélanger, Ledger a placé entre eux une puce dite FPGA, un composant dont on programme le fonctionnement sur mesure. Elle joue les aiguilleurs, c'est-à-dire que dès qu’une opération sensible se présente, comme la validation d’un paiement, elle fait basculer automatiquement l’appareil du Mode Standard, celui d’Android, au Mode Sécurisé, piloté par Ledger OS. Une barre en haut de l’écran indique en permanence le mode actif, pour savoir à tout instant à qui l’on a affaire. Surtout, Android ne peut ni voir ce qui se passe côté sécurisé, ni s’en mêler. La précaution est d'autant plus importante qu'en 2025, le nombre de failles « zero-day » exploitées sur mobile a presque doublé. On rappelle qu'il s'agit des brèches que les fabricants ne connaissent pas encore et n’ont donc pas pu corriger.
La méfiance, au sens noble, se loge aussi dans le matériel. L'interrupteur dont l'Atom est équipé coupe physiquement l'alimentation de la caméra et du micro, sans qu'aucun logiciel puisse les réactiver, et le Mode Sécurisé les éteint de toute façon. On a un blindage métallique sur l'appareil, la détection d'un capot ouvert ou d'un écran retiré, et un emballage anti-effraction. Ledger a voulu soigner les moindres recoins. Et sa cryptographie post-quantique, conforme aux normes du NIST, doit même tenir tête aux futurs ordinateurs quantiques. Ledger dit d'ailleurs vise les prestigieuses certifications de sécurité CSPN et Common Criteria EAL5/6.
Ce que le Ledger Atom a dans le ventre
La cryptomonnaie reste évidemment le cœur de métier de Ledger. Mais jusqu’ici, il fallait deux appareils, à savoir un téléphone ou un ordinateur pour l’application Ledger Wallet, et une clé Ledger, le « signer », pour approuver chaque transaction. L’Atom réunit les deux pour la première fois. On prépare l’opération dans l’appli, puis on la confirme en Mode Sécurisé, à l’abri du reste du système, et un nouvel onglet Payer permet d’envoyer des cryptos en un instant. La plateforme d’échange Kraken étudie sa prise en charge. Ses clients pourraient alors vérifier le détail de chaque transaction sur l’écran sécurisé, affiché en clair plutôt que sous forme de code illisible, avant de la signer. Enfin, Solana Mobile, qui a fait de Ledger son premier partenaire matériel, devrait voir son appli Seeker et son dApp Store (non, il n'y a pas de faute) préinstallés sur l’Atom. Ce magasin propose des applications liées à la blockchain Solana, avec trading, paiements, jeux…
Ledger regarde aussi du côté de l'IA. Ledger Agent Intent, déjà disponible sur les signers compatibles, laisse les agents IA proposer des actions sans jamais leur confier les clés privées. Chaque opération sensible doit être validée physiquement par l'utilisateur. Sur l'Atom, l'application de la plateforme d'agents OpenClaw sera préinstallée pour enregistrer les agents et autoriser leurs actions. Autre corde à son arc, l'Atom chiffre les messages via le standard OpenPGP. L'appli de messagerie ne voit jamais le texte en clair, qui pourra ensuite être déchiffré sur un autre Atom en Mode Sécurisé.
Et sous le capot, d'ailleurs remplaçable, que trouve-t-on ? Un écran AMOLED de 1 300 nits, une puce Qualcomm Dragonwing, 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage, 50 mégapixels stabilisés au dos et 32 en façade. Ajoutez-y un lecteur d'empreintes dans le bouton d'alimentation, une protection IP54 contre la poussière et les éclaboussures, 9 mm d'épaisseur pour environ 200 grammes, et un réseau 4G/5G réservé aux données, en eSIM uniquement. L'écran et la batterie de 4 000 mAh se changent aussi. Ledger promet sept ans de pièces détachées et au moins cinq ans de mises à jour d'Android, comptés après la vente du dernier exemplaire. Rendez-vous donc à l'été 2027, sous réserve des certifications. La Founders Edition, en quantité limitée, se réserve à 849 euros avec un acompte remboursable de 100 euros, et donne droit à 50 euros en Bitcoin et trois mois de Ledger Recover offerts. Ensuite, ce sera 899 euros.