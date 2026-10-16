La cryptomonnaie reste évidemment le cœur de métier de Ledger. Mais jusqu’ici, il fallait deux appareils, à savoir un téléphone ou un ordinateur pour l’application Ledger Wallet, et une clé Ledger, le « signer », pour approuver chaque transaction. L’Atom réunit les deux pour la première fois. On prépare l’opération dans l’appli, puis on la confirme en Mode Sécurisé, à l’abri du reste du système, et un nouvel onglet Payer permet d’envoyer des cryptos en un instant. La plateforme d’échange Kraken étudie sa prise en charge. Ses clients pourraient alors vérifier le détail de chaque transaction sur l’écran sécurisé, affiché en clair plutôt que sous forme de code illisible, avant de la signer. Enfin, Solana Mobile, qui a fait de Ledger son premier partenaire matériel, devrait voir son appli Seeker et son dApp Store (non, il n'y a pas de faute) préinstallés sur l’Atom. Ce magasin propose des applications liées à la blockchain Solana, avec trading, paiements, jeux…