Bien sûr, ARTEMIS n’est pas le premier système à permettre à une IA d’agir sur un smartphone. Gemini peut déjà exécuter certaines tâches multi-étapes dans des applications Android, tandis que Claude sait interagir avec plusieurs fonctions et apps du téléphone. Des outils tiers permettent également de piloter un appareil à distance.



La différence tient surtout à l’approche : ARTEMIS transforme un véritable smartphone Android en outil générique accessible à différents agents externes via MCP, sans être lié à un assistant unique. C’est justement son serveur MCP intégré qui élargit les usages. Claude Code, Codex, Antigravity, Cursor, Windsurf ou encore OpenClaw peuvent utiliser ARTEMIS comme un outil supplémentaire et lui confier directement des tâches sur le smartphone.



Au premier lancement, ARTEMIS installe également un service d’accessibilité dédié sur Android, visible dans les réglages et via une notification persistante. C’est notamment ce composant qui permet de lire la structure de l’interface et d’interagir avec certains éléments affichés à l’écran.