Un jeton crypto soutenu par la famille Trump vient de perdre la moitié de sa valeur en une nuit. Mais le coupable ne serait pas le président des États-Unis.
On connaît l'appétit de Donald Trump pour le secteur des cryptomonnaies, un appétit tel que son élection à la fin de l'année 2024 avait lancé le dernier bull run en date du secteur. Son intérêt est tel que plusieurs cryptomonnaies ont été lancé par son environnement familial. Et l'une d'elles vient de connaître une véritable nuit d'horreur au niveau de son cours !
World Liberty Financial perd 50% de sa valeur en une nuit
Il semble que ce ne soit jamais une bonne idée de parier sur une cryptomonnaie affiliée à Donald Trump. Ça avait déjà été le cas pour son mème coin $TRUMP, et ça l'est encore aujourd'hui pour World Liberty Financial (WLFI).
Ce dernier a ainsi cette nuit connu une chute incroyablement brutale, aux environs des 5h du matin. En une nuit, la cryptomonnaie a vu son cours être divisé par deux, passant d'environ 0,040 dollars dans la journée d'hier à près de 0,018 dollars dans la matinée d'aujourd'hui. Depuis, son cours continue de reculer doucement.
Binance coupable ?
Cette effondrement serait dû, selon WFLI, à la clôture décidée par Binance des positions longues et courtes des contrats à terme de WLFI durant la nuit. Même des traders bénéficiaiaires auraient été touchés par cette décision.
« Nous sommes conscients que, pendant la nuit, Binance a automatiquement clôturé des positions à terme perpétuel WLFI, aussi bien longues que courtes. WLFI n’a joué aucun rôle dans ces actions et n’a aucun contrôle sur la manière dont ces positions sont gérées, clôturées ou réglées » s'est défendu le projet, dans un message posté sur X.
Reste que cette décision ne vient pas de nulle part. Elle intervient après une vente en urgence (et à perte) d'Ethereum, pour près de 20 millions de dollars, effectuée par le portefeuille de réserve stratégique de WLFI. Elle fait aussi suite à la guerre ouverte entre le projet et l'un de ses premiers investisseurs, Justin Sun (créateur de TRON), qui a vu ses jetons gelés l'an dernier, et qui a profité de l'effondrement du token pour une fois encore s'en donner à coeur joie contre le projet sur X.