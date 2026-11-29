Cette effondrement serait dû, selon WFLI, à la clôture décidée par Binance des positions longues et courtes des contrats à terme de WLFI durant la nuit. Même des traders bénéficiaiaires auraient été touchés par cette décision.

« Nous sommes conscients que, pendant la nuit, Binance a automatiquement clôturé des positions à terme perpétuel WLFI, aussi bien longues que courtes. WLFI n’a joué aucun rôle dans ces actions et n’a aucun contrôle sur la manière dont ces positions sont gérées, clôturées ou réglées » s'est défendu le projet, dans un message posté sur X.

Reste que cette décision ne vient pas de nulle part. Elle intervient après une vente en urgence (et à perte) d'Ethereum, pour près de 20 millions de dollars, effectuée par le portefeuille de réserve stratégique de WLFI. Elle fait aussi suite à la guerre ouverte entre le projet et l'un de ses premiers investisseurs, Justin Sun (créateur de TRON), qui a vu ses jetons gelés l'an dernier, et qui a profité de l'effondrement du token pour une fois encore s'en donner à coeur joie contre le projet sur X.