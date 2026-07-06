Trois jours avant son investiture, Donald Trump étonnait une fois encore la planète en lançant son memecoin, le $TRUMP. Une crypto qui avait beaucoup attiré, l'élection de l'homme politique en novembre 2024 ayant été le début d'un grand rallye du Bitcoin. Sauf que l'opération était loin d'être une bonne idée, comme nous l'apprend une étude de la firme d'analyse crypto, Nansen.

Celle-ci, dont le New York Times se fait l'écho, nous apprend ainsi que 988 905 comptes avait, à la fin du mois de juin, perdu de l'argent dans cet investissement. Et quand on cumule les pertes de chacun de ces comptes analysés, on arrive au chiffre dantesque de 3,8 milliards de dollars !