Il y en a beaucoup qui perdent dans le monde des cryptos. Surtout quand ils suivent l'un des moins bons influenceurs dans le domaine : Donald Trump.
Le président des États-Unis est un homme politique d'un genre unique, et ce, pour plusieurs raisons. L'une d'elle est son manque d'hésitation à se lancer dans des aventures financières alors même qu'il est le chef de la première nation de la planète. Un mélange des genres qui avait notamment accouché de la création d'un memecoin, le $Trump - une véritable catastrophe industrielle pour ceux qui ont tenté l'investissement.
Près d'1 million de personnes ont perdu presque 3,8 milliards de dollars au total dans le memecoin $TRUMP
Trois jours avant son investiture, Donald Trump étonnait une fois encore la planète en lançant son memecoin, le $TRUMP. Une crypto qui avait beaucoup attiré, l'élection de l'homme politique en novembre 2024 ayant été le début d'un grand rallye du Bitcoin. Sauf que l'opération était loin d'être une bonne idée, comme nous l'apprend une étude de la firme d'analyse crypto, Nansen.
Celle-ci, dont le New York Times se fait l'écho, nous apprend ainsi que 988 905 comptes avait, à la fin du mois de juin, perdu de l'argent dans cet investissement. Et quand on cumule les pertes de chacun de ces comptes analysés, on arrive au chiffre dantesque de 3,8 milliards de dollars !
Donald Trump a lui gagné 1,4 milliard de dollars dans les cryptomonnaies en 2025
Il faut dire que depuis son record le plus haut, à plus de 75 dollars, le $TRUMP a perdu près de 98% de sa valeur, avec un cours aujourd'hui qui tourne autour des 1,65 dollar. Mais si cette cryptomonnaie a été une catastrophe pour la majorité des portefeuilles d'investisseurs, elle a été profitable à Donald Trump.
Dans une récente déclaration de patrimoine, le locataire de la Maison Blanche a ainsi dévoilé avoir encaissé 636 millions de dollars grâce à ce seul memecoin. Et de manière plus générale, l'homme d'affaires a réussi en 2025 à gagner 1,4 milliard de dollars grâce à ses placements dans les cryptomonnaies, soit les deux tiers des revenus qu'il a réussi à générer l'an dernier (2,2 milliards de dollars).