« Considérant la gravité de la situation », l’Avicca et Départements de France ont décidé de déposer un recours devant le Conseil d’État « dans les semaines à venir », précise Univers Freebox. L’Association des maires ruraux de France soutient la démarche, et l’Association des maires de France appuie les quatre signataires. François Sauvadet, président de Départements de France, parle d’une « tartufferie payée avec l’argent public pour servir des intérêts privés ». Pour Patrick Chaize, l’Arcep « a toujours décidé de soutenir les seuls intérêts économiques des opérateurs commerciaux ».

Le régulateur défend l’inverse. Il veut que les opérateurs commerciaux paient la totalité de l’entretien de ces réseaux, y compris dans les zones les plus rurales, « sans faire appel à de nouveaux financements publics ». En revanche, l’Arcep laisse de côté le coût de construction. « Nous ne revenons pas sur les investissements de départ », a expliqué Ghislain Heude, directeur chargé de la fibre à l’Arcep, à La Gazette des communes. Pour lui, les opérateurs qui ont remporté les marchés ont couvert ces dépenses au moment du déploiement . Les élus réclament au contraire une réserve pour financer la construction et les réinvestissements à venir.

Pour votre abonnement, rien n’est décidé. La hausse calculée par l’Arcep se paie entre opérateurs, et chaque fournisseur d’accès décidera seul de la répercuter ou non sur ses prix. Sur la carte Ma connexion internet de l’Arcep, vous pouvez trouver le nom de l’opérateur qui exploite la fibre à votre adresse.

La consultation publique a pris fin le 16 novembre, et l’Arcep n’a pas encore publié la version définitive de ses lignes directrices.