Dans les zones très denses, où l’Arcep a regroupé les grandes métropoles et leurs communes les plus peuplées, chaque opérateur a le droit de tirer sa fibre jusqu’au pied des immeubles. Il y a eu 48 000 nouveaux locaux raccordables dans ces quartiers au deuxième trimestre, autant qu’un an plus tôt, mais Free avait construit la moitié de ces prises bien avant. Ses points de mutualisation, où chaque opérateur branche ses abonnés au réseau partagé, étaient dans un tel état que ses concurrents ne parvenaient plus à raccorder leurs clients. Fin 2025, l'Arcep a mis en demeure sa filiale Réseau Optique de France de remettre ces équipements en état, et a gelé en attendant 81 000 prises, soit plus d’une prise sur quatre de Free. L’opérateur a obtempéré et remet ces prises sur le marché depuis le début de l’année.

Sans elles, il n’y a eu que 25 000 locaux réellement nouveaux, dont 23 000 chez Orange et 2 000 chez SFR. À ce rythme d’à peine 8 000 locaux par mois, l’Avicca estime qu’il faudra au moins quatre ans pour achever la couverture des grandes villes. Aucune nouvelle commune n’a d’ailleurs été entièrement fibrée au deuxième trimestre.

Orange a prévu de fermer tout son réseau cuivre d’ici 2030 et a coupé fin janvier celui d’Ajaccio. Avec ses 76 000 habitants, Ajaccio est la première grande ville passée entièrement à la fibre. « Aucune réclamation n’est remontée à l’ARCEP, ni auprès des opérateurs », a indiqué Laure de La Raudière, présidente du régulateur. Orange doit aussi prévenir ses abonnés et maintenir l’ADSL pendant douze mois après la fin de sa commercialisation. Dans les grandes villes, plusieurs communes et métropoles comptent demander une nouvelle fois au gouvernement de ne pas fermer le cuivre tant que tous leurs locaux ne seront pas raccordables à la fibre, selon l’Avicca.