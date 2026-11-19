Finalement, l'iMac OLED attendra encore ! Après un MacBook Pro OLED enfin disponible, la marque à la pomme pourrait lâcher ses plans pour son ordinateur fixe pour au moins quelques années.
Alors que l'entreprise californienne vient de lancer son MacBook Pro avec écran OLED après de nombreuses années d'attente, Apple envisagerait de repousser, voire d'annuler, le projet d'un iMac doté d'une dalle OLED. Deux raisons seraient à l'origine de cette réflexion : le coût des dalles et la faiblesse des ventes de certains produits déjà équipés.
BenQ iScreenBar : la barre lumineuse qui s’accorde avec l’iMac
Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
L'Apple Watch : élément déclencheur de l'OLED
Initialement, la marque à la pomme s'est intéressée à la technologie OLED avec l'Apple Watch, alors que les autres produits de la marque utilisaient tous des dalles IPS LCD. La technologie a ensuite été portée sur iPhone et iPad, avant d'atterrir sur le MacBook Pro PROLED, présenté récemment.
Le constructeur avait pour idée d'étendre cette technologie à l'ensemble de sa gamme Mac, sur plusieurs années. L'iMac OLED n'étant au final pas attendu avant 2029, voire 2030.
Cependant, nos confrères de The Elec, indique que ce calendrier pourrait être une nouvelle fois repoussé, voire carrément abandonné. Apple serait en discussion avec Samsung Display à ce sujet.
Le coût, la demande, rien n'y est
Le premier facteur et non des moindres, c'est le coût. Les iMac se vendent à des volumes nettement inférieurs à ceux des ordinateurs portables de la marque. Ainsi, il serait compliqué de maintenir un tarif intéressant si les dalles OLED, plus coûteuses, étaient adoptées.
La demande est aussi de la partie. En effet, la faiblesse des ventes de l'iPad Pro OLED aurait également pesé sur la décision. Ainsi, John Ternus, le nouveau PDG d'Apple, examinerait la viabilité commerciale d'une extension de l'OLED à d'autres produits. La marque à la pomme aurait alors déjà demandé des devis à ses fournisseurs pour un écran d'iMac destiné à être lancé courant 2029. Ces devis concerneraient des dalles LCD, et non OLED.