La demande est aussi de la partie. En effet, la faiblesse des ventes de l'iPad Pro OLED aurait également pesé sur la décision. Ainsi, John Ternus, le nouveau PDG d'Apple, examinerait la viabilité commerciale d'une extension de l'OLED à d'autres produits. La marque à la pomme aurait alors déjà demandé des devis à ses fournisseurs pour un écran d'iMac destiné à être lancé courant 2029. Ces devis concerneraient des dalles LCD, et non OLED.