Dès le 27 janvier 2027, Google Play demandera aux développeurs de justifier les accès les plus étendus à votre localisation. Le carnet d’adresses et le réseau local sont eux aussi concernés par ce tour de vis.
Google va demander aux développeurs pourquoi leurs applis ont besoin de vous localiser avec précision tout au long d’un trajet, d’une séance de sport ou de toute autre activité qui exige un suivi. Dès le 27 janvier 2027, les développeurs d'applis Android devront justifier les accès étendus à votre localisation précise dans la Play Console. Les applications qui ciblent Android 17 ou une version ultérieure devront, pour les besoins ponctuels de position précise, passer par le bouton de localisation du système, qui limite l’accès à la session en cours.
Un bouton pour partager sa position le temps d’une session
Le 27 janvier 2027, le bouton de localisation deviendra obligatoire pour les applications du Play Store qui ciblent Android 17 (API 37) ou une version ultérieure et n’ont besoin d’une position précise que ponctuellement. Vous pourrez, par exemple, appuyer dessus pour renseigner une adresse de livraison. L’application recevra alors votre position exacte pour la session en cours. Le développeur devra déclarer l’indicateur onlyForLocationButton dans le manifeste de l’application.
Une application de navigation, qui doit actualiser votre position tout au long du trajet, pourra toujours demander l’autorisation standard ACCESS_FINE_LOCATION. Son développeur devra justifier dans la Play Console pourquoi la position approximative et le bouton ne suffisent pas à une fonction essentielle de l’application. Google examinera cette justification, tandis que vous garderez la main sur l’autorisation demandée sur votre téléphone.
Votre carnet d’adresses, contact par contact
Le même jour, Google Play limitera l’accès à l’ensemble du répertoire. Une application qui vous propose d’inviter un ami pourra passer par le sélecteur de contacts d’Android qui ne lui transmettra que les informations que vous choisissez de partager. Pour continuer à appeler READ_CONTACTS, les développeurs d’applications ciblant Android 17 ou une version ultérieure devront démontrer que ce sélecteur ne suffit pas à une fonction essentielle.
En avril prochain, Google s’intéressera à ce que les applications peuvent faire à la demande d’un agent IA. L’API AppFunctions permet par exemple à un assistant d’appeler une fonction de recherche dans une application à votre place. À compter du 14 avril 2027, les noms, paramètres et descriptions exposés à l’agent devront correspondre au comportement réel de ces fonctions. Le règlement interdira aussi de s’en servir pour tromper ou manipuler un agent, contourner ses protections ou perturber le fonctionnement d’autres applications.
En août, Google Play encadrera aussi l’accès au réseau local
Une application qui accède au réseau local peut y découvrir bien plus que le téléviseur auquel vous voulez envoyer une vidéo. Selon les équipements présents sur votre Wi-Fi, elle peut aussi repérer une console ou des caméras connectées. Avec Android 17, les applications qui ciblent cette version doivent obtenir l’autorisation ACCESS_LOCAL_NETWORK pour accéder directement au réseau ou passer par un sélecteur du système pour dialoguer avec l’appareil de votre choix.
Le 25 août 2027, Google Play ajoutera une exigence à cette protection d’Android. Pour demander ACCESS_LOCAL_NETWORK, les développeurs d'applications pour Android 17 ou une version ultérieure devront expliquer dans la Play Console pourquoi les sélecteurs ne couvrent pas leurs besoins. Le même jour, Google soumettra à déclaration l’autorisation MANAGE_CONTACTS pour les applications qui ciblent Android 18 (API 38) ou une version ultérieure et ont besoin de gérer le répertoire. Pour un simple ajout ou une modification de fiche contact, les applications devront s’en tenir aux actions système ACTION_INSERT et ACTION_EDIT.
Un peu de ménage dans les autorisations d’Android ne fera pas de mal. Après tout, inviter un ami dans une appli ne devrait pas obliger à partager tout son carnet d’adresses.