Le 27 janvier 2027, le bouton de localisation deviendra obligatoire pour les applications du Play Store qui ciblent Android 17 (API 37) ou une version ultérieure et n’ont besoin d’une position précise que ponctuellement. Vous pourrez, par exemple, appuyer dessus pour renseigner une adresse de livraison. L’application recevra alors votre position exacte pour la session en cours. Le développeur devra déclarer l’indicateur onlyForLocationButton dans le manifeste de l’application.

Une application de navigation , qui doit actualiser votre position tout au long du trajet , pourra toujours demander l’autorisation standard ACCESS_FINE_LOCATION. Son développeur devra justifier dans la Play Console pourquoi la position approximative et le bouton ne suffisent pas à une fonction essentielle de l’application. Google examinera cette justification, tandis que vous garderez la main sur l’autorisation demandée sur votre téléphone.