Chaque fois que votre téléphone capte votre position, il ajoute un point sur une carte invisible. Répétés jour après jour, ces points finissent par dessiner les contours de votre vie, grâce à votre domicile, votre lieu de travail, votre salle de sport, parfois même un lieu de culte ou un établissement de santé. Mis bout à bout, souvent à votre insu et bien au-delà du simple plan qui s'affiche à l'écran pendant un trajet, ces points forment un véritable portrait intime de vos habitudes et de vos fréquentations.