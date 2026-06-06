Couper la localisation ne suffit pas toujours à faire taire un smartphone. Wi-Fi, Bluetooth, réseau mobile, adresse IP et comptes connectés peuvent aussi livrer des indices sur votre position, à des niveaux de précision très différents. Pour limiter ce que votre appareil laisse filtrer, il faut donc mettre le nez dans les réglages avancés.
Quand on veut masquer sa position, on pense souvent à couper le GPS. Logique, puisque c’est le signal que l’on associe le plus spontanément à la géolocalisation. Sauf qu’un smartphone ne se résume pas à son capteur GPS, et que le bouton « Localisation » ne contrôle pas tout ce que l’appareil peut révéler. Selon les autorisations accordées, les services utilisés, la connexion réseau ou les informations déjà liées à vos comptes, il peut encore livrer des indices sur votre position. Pas toujours au mètre près, évidemment, mais parfois assez pour rattacher un usage à une zone géographique, reconnaître des habitudes ou alimenter un profil publicitaire.
Votre téléphone ne se repère pas seulement grâce au GPS
Le GPS occupe une place à part parce qu’il fournit directement l’information que l’on cherche à contrôler. Lorsqu’une application demande un emplacement précis pour afficher un itinéraire, adapter une météo locale, suivre une course ou organiser une livraison, c’est bien cette donnée que vous acceptez, ou non, de transmettre. Dans de bonnes conditions, surtout en extérieur, elle peut situer un appareil avec une grande précision. Refuser la géolocalisation à une application coupe donc une source majeure de localisation, et ce réglage reste le premier à vérifier.
Mais couper ce signal ne rend pas le téléphone muet pour autant. Le Wi-Fi peut aussi en dire beaucoup, même sans connexion à un réseau. Un smartphone détecte les points d’accès disponibles autour de lui, et cette liste peut être comparée à des bases de localisation déjà constituées, lorsque les réglages du système et les autorisations accordées le permettent. Dans une rue dense, une gare, un centre commercial ou un immeuble de bureaux, quelques réseaux visibles suffisent parfois à reconnaître un environnement, sans passer par un relevé GPS.
Le Bluetooth ajoute une autre couche d’indices, parce qu’il renseigne lui aussi sur ce qui se trouve à proximité immédiate de l’appareil. Écouteurs, montres, enceintes, ordinateurs, balises ou objets connectés diffusent des signaux que le téléphone peut détecter. Pris seuls, ils ne donnent pas forcément une position exploitable. Croisés avec d’autres données, ils peuvent en revanche aider à confirmer un passage, une présence récurrente ou un contexte d’usage. Ce n’est pas pour rien qu’iOS et Android encadrent de plus en plus l’accès aux appareils à proximité, aux scans Wi-Fi et aux connexions Bluetooth.
Le réseau mobile fournit une indication plus large, mais pas forcément négligeable. Du côté de l’opérateur, un téléphone communique en permanence avec les antennes disponibles autour de lui, ce qui permet d’estimer sa position avec une précision très variable selon la densité du réseau. En ville, l’information peut se resserrer autour d’un secteur assez limité. Dans une zone moins couverte, elle devient plus grossière. Elle n’a pas la finesse d’un relevé GPS, mais elle peut suffire à situer un déplacement, confirmer une présence dans une commune ou compléter d’autres signaux. Ce n’est toutefois pas une donnée que les applications peuvent librement consulter comme bon leur semble.
L’adresse IP relève davantage de la connexion Internet que de la localisation au sens strict, mais elle accompagne presque tous les échanges avec un site, une application ou un service en ligne. Elle peut révéler un pays, une région, une ville, un fournisseur d’accès, parfois une zone cohérente avec votre emplacement réel. Elle ne désigne pas votre rue, encore moins votre logement, mais elle donne un contexte géographique exploitable, surtout lorsqu’elle est recoupée avec d’autres informations de connexion ou de compte.
Comment limiter au maximum les traces de localisation
Empêcher totalement un smartphone de livrer des indices de position relève presque de la mission impossible, à plus forte raison lorsqu’il est connecté à Internet ou au réseau mobile. En revanche, vous pouvez réduire une partie des signaux les plus exploitables en reprenant un par un les réglages qui parlent à votre place. Le bouton « Localisation » est un bon point de départ, mais il ne suffit pas.
Reprendre la main sur les applications et les services système
La première étape consiste à reprendre le contrôle des autorisations accordées aux applications sur iOS comme sur Android. Réservez l’accès à la géolocalisation aux services qui en ont réellement besoin, et privilégiez l’autorisation « uniquement lorsque l’application est utilisée » plutôt qu’un accès permanent en arrière-plan. Dans les réglages de chaque application autorisée à consulter votre position, contrôlez aussi l’accès à la localisation précise, et désactivez-la si vous estimez que le service n’a pas besoin de savoir où vous vous trouvez au mètre près.
Même examen du côté des services système. Certaines fonctions utilisent la position pour améliorer les suggestions, personnaliser les résultats, retrouver un appareil perdu, gérer les alertes locales ou enrichir des statistiques d’usage. Tout n’est pas inutile, mais tout n’est pas indispensable non plus. Désactivez ce qui ne vous sert pas, à commencer par les lieux fréquents, les services de localisation système non essentiels et la personnalisation publicitaire fondée sur l’emplacement.
Réduire les signaux envoyés par les connexions
Viennent ensuite les signaux liés aux connexions. Pour le Wi-Fi et le Bluetooth, passez par les réglages complets plutôt que par les raccourcis rapides. Sur certains appareils, ces derniers suspendent la connexion sans couper toutes les fonctions de détection. Désactivez aussi les recherches automatiques de réseaux et d’appareils quand l’option existe, surtout si vous n’en avez pas besoin au quotidien.
Le réseau mobile, lui, se laisse moins facilement dompter. Tant que le téléphone est allumé et relié à son opérateur, il échange avec les antennes alentour, ce qui suffit à le situer dans une zone plus ou moins étendue selon la densité du réseau. Pour couper ce signal, il faut passer en mode avion, ce qui revient aussi à renoncer aux appels, aux SMS et à la 4G/5G. À ce compte-là, vous pouvez aussi laisser votre smartphone à la maison.
Reste l’adresse IP, sur laquelle un VPN peut agir plus directement. En masquant l’adresse IP visible par les sites et services consultés, il limite les déductions liées à votre réseau d’origine. Mais il ne remplace pas la revue des autorisations, des historiques et des réglages de localisation. Une appli autorisée à consulter votre position continuera de voir où vous êtes, même si votre IP pointe ailleurs.
Ne pas oublier les comptes connectés
Dernier point à vérifier, les comptes connectés au téléphone. Un réglage local perd vite de son efficacité si vos trajets, adresses favorites, lieux visités ou données publicitaires restent associés à un compte Google, Apple, Meta ou autre. Pour limiter la collecte dans la durée, supprimez les anciens historiques, réduisez la personnalisation, désactivez les sauvegardes de lieux dont vous n’avez pas l’usage et évitez de multiplier les applications capables de recouper position, identité et habitudes.