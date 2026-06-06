Le GPS occupe une place à part parce qu’il fournit directement l’information que l’on cherche à contrôler. Lorsqu’une application demande un emplacement précis pour afficher un itinéraire, adapter une météo locale, suivre une course ou organiser une livraison, c’est bien cette donnée que vous acceptez, ou non, de transmettre. Dans de bonnes conditions, surtout en extérieur, elle peut situer un appareil avec une grande précision. Refuser la géolocalisation à une application coupe donc une source majeure de localisation, et ce réglage reste le premier à vérifier.

Mais couper ce signal ne rend pas le téléphone muet pour autant. Le Wi-Fi peut aussi en dire beaucoup, même sans connexion à un réseau. Un smartphone détecte les points d’accès disponibles autour de lui, et cette liste peut être comparée à des bases de localisation déjà constituées, lorsque les réglages du système et les autorisations accordées le permettent. Dans une rue dense, une gare, un centre commercial ou un immeuble de bureaux, quelques réseaux visibles suffisent parfois à reconnaître un environnement, sans passer par un relevé GPS.

Le Bluetooth ajoute une autre couche d’indices, parce qu’il renseigne lui aussi sur ce qui se trouve à proximité immédiate de l’appareil. Écouteurs, montres, enceintes, ordinateurs, balises ou objets connectés diffusent des signaux que le téléphone peut détecter. Pris seuls, ils ne donnent pas forcément une position exploitable. Croisés avec d’autres données, ils peuvent en revanche aider à confirmer un passage, une présence récurrente ou un contexte d’usage. Ce n’est pas pour rien qu’iOS et Android encadrent de plus en plus l’accès aux appareils à proximité, aux scans Wi-Fi et aux connexions Bluetooth.

Le réseau mobile fournit une indication plus large, mais pas forcément négligeable. Du côté de l’opérateur, un téléphone communique en permanence avec les antennes disponibles autour de lui, ce qui permet d’estimer sa position avec une précision très variable selon la densité du réseau. En ville, l’information peut se resserrer autour d’un secteur assez limité. Dans une zone moins couverte, elle devient plus grossière. Elle n’a pas la finesse d’un relevé GPS, mais elle peut suffire à situer un déplacement, confirmer une présence dans une commune ou compléter d’autres signaux. Ce n’est toutefois pas une donnée que les applications peuvent librement consulter comme bon leur semble.

L’adresse IP relève davantage de la connexion Internet que de la localisation au sens strict, mais elle accompagne presque tous les échanges avec un site, une application ou un service en ligne. Elle peut révéler un pays, une région, une ville, un fournisseur d’accès, parfois une zone cohérente avec votre emplacement réel. Elle ne désigne pas votre rue, encore moins votre logement, mais elle donne un contexte géographique exploitable, surtout lorsqu’elle est recoupée avec d’autres informations de connexion ou de compte.