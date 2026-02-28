La confusion tient généralement à un amalgame entre deux situations distinctes. Un Wi-Fi activé n’est pas un Wi-Fi connecté. Tant que votre smartphone se contente de détecter les réseaux disponibles, il n’est pas exposé au même niveau qu’une connexion établie. Cela n’efface pas toute surface de risque (les failles dans les composants Wi-Fi existent), mais en règle générale, les problèmes surgissent essentiellement au moment de la connexion, lorsque l’appareil rejoint un hotspot que vous ne maîtrisez pas, parfois sans intervention explicite de votre part.

Il s’agit donc en grande partie d’un problème d’auto-connexion.

Les appareils mobiles mémorisent les réseaux auxquels vous vous êtes déjà connecté afin de pouvoir s’y rattacher automatiquement par la suite. Cette fonction répond à une logique de confort. Elle évite de ressaisir des identifiants et simplifie l’usage dans les lieux fréquentés régulièrement. Le système s’appuie principalement sur le nom du réseau, ou SSID, pour reconnaître un point d’accès déjà connu.

Si un tiers diffuse un réseau malveillant portant le même nom qu’un Wi-Fi déjà enregistré, l’appareil peut tenter de s’y connecter comme s’il s’agissait du réseau habituel. Il ne distingue pas, alors, l’original d’une imitation, en particulier dans les environnements où le Wi-Fi est ouvert (bars, hôtels, aéroports, etc.). C’est dans cette situation que peuvent se produire certaines attaques dites man-in-the-middle, au cours desquelles un intermédiaire s’interpose entre l’appareil et Internet pour observer ou modifier une partie des échanges. Et encore, le nom du réseau ne suffit pas toujours à lui seul à déclencher cette connexion, l’appareil tenant aussi compte du type de sécurité associé au Wi-Fi mémorisé, ce qui limite l’efficacité de certains clones.