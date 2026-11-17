Dans Island, vous cultivez une ferme en pixels sur une île virtuelle, et plus vous respectez la limite de temps d’écran que vous vous êtes fixée, plus vos récoltes sont abondantes. Les deux créateurs de l’application, passés par l’incubateur américain Y Combinator, ont préféré la récompense au blocage des applications.
La plupart des applications de contrôle du temps d’écran bloquent vos réseaux sociaux une fois la limite dépassée. Selon TechCrunch, Ashish Selvaraj et Ethan Pronev ont choisi de vous récompenser quand vous la respectez, avec Island, lancée en octobre après une phase de tests. Si vous dépassez votre limite, vous pouvez continuer à faire défiler votre fil Instagram, mais une tempête s’abat sur votre île.
Vos récoltes dépendent de votre temps d’écran
Island a tout d’un jeu de ferme. Chaque jour, vous choisissez votre temps d’écran maximal, et chaque fois que vous tenez cet objectif, votre « score de crédit » progresse. Plus ce score est élevé, plus vos champs sont productifs, et vous débloquez de nouvelles cultures et de nouveaux animaux. Avec une ferme, vous subissez les conséquences de vos excès sans « avoir à torturer votre animal de compagnie », plaide Ashish Selvaraj, le PDG d’Island.
Un quart d’heure avant la limite, vous recevez une alerte, et beaucoup de joueurs arrêtent à ce moment-là. D’après la start-up, 82 % d’entre eux posent leur téléphone pile à la limite qu’ils se sont fixée.
Vous pouvez aussi ajouter des amis, visiter leur île et lancer des défis de groupe. Surtout, vous pouvez lier votre île à celle d’un ami, et si l’un de vous deux dépasse sa limite, les deux îles sont touchées.
L’application est gratuite. Avec l’abonnement à 39,99 dollars par an, vous pouvez régler une limite pour chaque application, et plus seulement pour l’ensemble de la journée. Sur votre smartphone, ces limites par application sont gratuites dans Temps d’écran sur iPhone et dans Bien-être numérique sur Android, les outils intégrés par Apple et Google, mais sans ferme à faire prospérer.
Island, né du cinquième changement de cap de ses créateurs
Ashish Selvaraj et son directeur technique, Ethan Pronev, ont fait connaissance à l’université de Waterloo, au Canada. Passés par Jane Street, Citadel, Databricks et Microsoft, ils ont quitté leur poste pour rejoindre Y Combinator, puis ils ont essayé plusieurs idées de logiciels pour les entreprises. « Idée après idée, le produit finissait toujours par être un tableau de bord avec un système un peu différent derrière », se souvient Ashish Selvaraj. « Nous avions l’impression d’avoir quitté nos emplois pour faire une nouvelle variante de ce tableau de bord », ajoute-t-il.
Island est le premier projet qui leur a plu. Les deux fondateurs ont dessiné à la main les décors en pixels de leur île, sans passer par l’IA. « Avec Claude qui devient si bon, j’ai l’impression qu’on a tendance à lui confier chaque tâche », reconnaît Ashish Selvaraj, qui trouve plus de caractère aux dessins faits main.
D’après les chiffres que la start-up a communiqués à TechCrunch, 49 % des personnes inscrites ouvrent encore l’application trente jours après l’avoir installée, et chaque jour, environ la moitié des joueurs actifs du mois lancent Island.
La concurrence est rude. En 2025, les Américains ont propulsé Focus Friend, l’application du vidéaste Hank Green, en tête des téléchargements gratuits de l’App Store. Avec Focus Friend, un petit personnage tricote pendant que vous restez concentré, et vous décorez sa chambre avec les points gagnés. Avec Forest, vous faites grandir un arbre virtuel, qui meurt si vous ouvrez une autre application.
Sur le Play Store, Google n’affiche pour l’instant qu’une dizaine de téléchargements d’Island, et sa fiche est rédigée en anglais. Ses fondateurs n’ont levé aucun fonds en dehors de Y Combinator, et ils comptent faire connaître leur application sur les réseaux sociaux d’ici la fin de l’année.