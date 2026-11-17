Island a tout d’un jeu de ferme. Chaque jour, vous choisissez votre temps d’écran maximal, et chaque fois que vous tenez cet objectif, votre « score de crédit » progresse. Plus ce score est élevé, plus vos champs sont productifs, et vous débloquez de nouvelles cultures et de nouveaux animaux. Avec une ferme, vous subissez les conséquences de vos excès sans « avoir à torturer votre animal de compagnie », plaide Ashish Selvaraj, le PDG d’Island.

Un quart d’heure avant la limite, vous recevez une alerte, et beaucoup de joueurs arrêtent à ce moment-là. D’après la start-up, 82 % d’entre eux posent leur téléphone pile à la limite qu’ils se sont fixée.

Vous pouvez aussi ajouter des amis, visiter leur île et lancer des défis de groupe. Surtout, vous pouvez lier votre île à celle d’un ami, et si l’un de vous deux dépasse sa limite, les deux îles sont touchées.

L’application est gratuite. Avec l’abonnement à 39,99 dollars par an, vous pouvez régler une limite pour chaque application, et plus seulement pour l’ensemble de la journée. Sur votre smartphone, ces limites par application sont gratuites dans Temps d’écran sur iPhone et dans Bien-être numérique sur Android, les outils intégrés par Apple et Google, mais sans ferme à faire prospérer.