Le gouvernement a annoncé lundi le déploiement complet de France Vaccins, un programme de 100 millions d'euros financé par France 2030. Son objectif est de développer plus vite de nouveaux vaccins face aux futures crises sanitaires, avec l'ARN messager et l'IA comme alliés.
Le programme France Vaccins et ses 100 millions d'euros issus de France 2030 entrent en déploiement complet, ont annoncé ce lundi 9 novembre à Orléans les ministres Stéphanie Rist (Santé) et Philippe Baptiste (Recherche). Six ans après le choc du Covid, l'idée fixe consiste à raccourcir le trajet entre la découverte en laboratoire et le premier essai clinique, quitte à convoquer l'IA ou à préparer des infections contrôlées de volontaires. L'annonce intervient un peu plus d'un an après les coupes américaines dans l'ARN messager, alors que le projet de budget 2027 rogne France 2030.
Le vaccin en 100 jours, un chantier d'abord technologique
Il existe un chiffre magique dans le petit monde des vaccins, le 100. C'est le nombre de jours visé pour disposer d'un vaccin après l'apparition d’un nouveau pathogène, virus ou bactérie, là où il avait fallu près d’un an face au Covid. Cette cible, portée par la coalition internationale CEPI avec le soutien du G7 et du G20, mobilise dans France Vaccins 31,2 millions d’euros, répartis entre quatre projets technologiques. Le programme court sur quatre ans, piloté par l’Agence de programmes de recherche en santé, ses fonds étant gérés par l’Agence nationale de la recherche (ANR).
Le pari le plus parlant nous redirige au CHU d'Orléans, où l'équipe de la professeure Chantal Pichon (unité InTheRNA, Inserm et Université d'Orléans) copilote FAR-M100 avec le Vaccine Research Institute. Il s'agit d'un projet, doté de 7,7 millions d'euros, qui doit bâtir une plateforme destinée à accélérer la conception puis le développement préclinique, la phase qui précède l'humain, de vaccins et de thérapies à ARN messager. L'IA y est mise à contribution, sans plus de précision sur son rôle.
Ailleurs, on s'attaque à des verrous moins connus. ImMuCHIPP (9,6 millions, Institut Pasteur de Paris et CIC Cochin-Pasteur) décortique les réponses immunitaires et prépare des études d'infection humaine contrôlée, avec des volontaires exposés à un pathogène sous surveillance, pratique longtemps absente en France. NOSE (5,9 millions, Institut Pasteur de Lille, Inserm et Université de Lille) évalue l'innocuité d'une vaccination par le nez, plus simple à administrer et pensée contre les virus respiratoires. Le CEA, avec ImaBioVac (8 millions), mise de son côté sur l'imagerie de pointe pour suivre le voyage d'un vaccin dans le corps et optimiser son efficacité.
Des candidats vaccins, des cerveaux et 20 millions d’euros qui intriguent
La plus grosse part identifiée du programme, avec 38,5 millions d'euros, finance quatre candidats vaccins dont les travaux ont débuté cette année. Le virus Nipah figure en tête de liste, avec une létalité estimée entre 40 et 75 % et toujours aucun vaccin homologué. Suivent les arénavirus, responsables de fièvres hémorragiques, les virus respiratoires et des arbovirus, transmis notamment par les moustiques, dont la dengue et le Zika. La menace n'est pas alarmante, mais elle existe puisqu'au 2 novembre, rappelle le gouvernement, la France recensait cinq épisodes de dengue locale en 2026, pour huit cas.
L'argent sert aussi à recruter. Un appel à candidatures ouvert ce lundi réserve 10 millions d'euros à trois ou quatre chaires seniors sur cinq ans, pour attirer des pointures internationales. L'occasion est tentante, puisqu'en août 2025, l'administration américaine a annulé 22 projets de vaccins à ARN messager, pour environ 500 millions de dollars. Paris connaît la recette, 41 des 46 lauréats de Choose France for Science sont arrivés des États-Unis.
Si on fait les comptes, plusieurs millions d'euros ne sont pas justifiés dans le communiqué du gouvernement. Aucun industriel ne figure non plus parmi les porteurs cités, alors que l'État promet une filière allant jusqu'à l'industrialisation. Quant à l'enveloppe, elle égale à peu près les 102 millions sur quatre ans de l'European Vaccine Hub financé par Bruxelles, et représente trois mois des 400 millions annuels annoncés par Sanofi en 2021 pour l'ARN messager. Pour la « souveraineté sanitaire » que revendique Stéphanie Rist, on peut parler d'une mise assez prudente.