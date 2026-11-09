Il existe un chiffre magique dans le petit monde des vaccins, le 100. C'est le nombre de jours visé pour disposer d'un vaccin après l'apparition d’un nouveau pathogène, virus ou bactérie, là où il avait fallu près d’un an face au Covid. Cette cible, portée par la coalition internationale CEPI avec le soutien du G7 et du G20, mobilise dans France Vaccins 31,2 millions d’euros, répartis entre quatre projets technologiques. Le programme court sur quatre ans, piloté par l’Agence de programmes de recherche en santé, ses fonds étant gérés par l’Agence nationale de la recherche (ANR).