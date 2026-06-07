Jusqu’ici, la conception d’un vaccin partait d'un virus identifié et circulant. Les chercheurs de DIOSynVax ont choisi de soumettre à l’algorithme les génomes de l’ensemble des sarbecovirus répertoriés, y compris ceux de chauves-souris jamais transmis à l’humain, pour en extraire les régions génétiques partagées par toute la famille.L’algorithme a ensuite sélectionné les structures antigéniques les plus susceptibles de déclencher une réponse immunitaire contre plusieurs souches à la fois, dont des variants hypothétiques. Selon le professeur Saul Faust, investigateur principal de l’essai à l’université de Southampton, les vaccins réactifs peinent à suivre le rythme d’évolution des virus : au moment du déploiement, ils peuvent déjà être mal adaptés à la souche circulante. Avec pEVAC-PS, les chercheurs ont construit la cible antigénique avant qu’aucun virus ne soit apparu.L’essai a confirmé la tolérance et la sécurité du vaccin, sans effet indésirable significatif. Les participants ont développé des réponses mesurables contre des épitopes conservés de sarbecovirus, dont des virus de chauves-souris. En revanche, les taux d’anticorps liants ont globalement stagné au niveau basal dans tous les groupes de dose, et augmenter la quantité injectée n’a pas produit de réponse immunitaire plus forte.

Pendant toute la durée du recrutement, des vagues successives du variant Omicron ont circulé au Royaume-Uni, immunisant fortement les participants avant la première injection et faussant les réponses mesurées après vaccination. En phase 2, les chercheurs recruteront une cohorte plus large, aux profils immunitaires moins homogènes, pour mesurer si pEVAC-PS produit des réponses distinctement supérieures.