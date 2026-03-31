Classer SUPT4H1 en tête de liste n'a pas suffi à diagnostiquer ces enfants. Après la priorisation par EvORanker, il a fallu vérifier que le variant identifié était bien pathogène, confirmer sa présence chez d'autres membres de la famille, réaliser des modélisations fonctionnelles sur le ver C. elegans et croiser des données transcriptomiques et protéomiques. Ce parcours a mobilisé des équipes à Jérusalem, Oslo et Barcelone, une infrastructure peu développée dans les hôpitaux.

Par ailleurs, selon les recommandations publiées en octobre 2025 dans Genome Medicine sur l'optimisation d'Exomiser et Genomiser, les performances dépendent directement de la qualité des symptômes saisis selon le vocabulaire standardisé HPO. Des termes imprécis ou incomplets dans la description du patient, et la liste de candidats perd en pertinence. Les 69 % et 95 % annoncés valent pour des données bien renseignées, dans des conditions de recherche contrôlées. Les études en cours devront établir si ces taux tiendraient sur des cohortes multi-ethniques, avec des dossiers partiels et sans généticien spécialisé.

L'outil est disponible pour les chercheurs et les cliniciens. L'équipe travaille à son application sur certains cancers, notamment pour comprendre pourquoi des tumeurs régressent de façon inattendue. Une piste mentionnée dans les travaux de Yuval Tabach, déjà co-publiés avec Gary Ruvkun, lauréat du prix Nobel, depuis 2013.