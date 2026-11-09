Le type d’outil joue beaucoup. Quand l’IA est intégrée à l’application de travail, on relève 0,6 changement par heure. Avec un outil ouvert dans le navigateur, on passe de 1,7 à 4,2, soit plus de quatre fois le rythme des non-utilisateurs en haut de la fourchette. Selon ActivTrak, les outils IA ont créé une nouvelle friction à force de faire des allers-retours entre deux outils pour une même tâche. Les développeurs, plus souvent équipés d’une IA intégrée, restent à 0,6 changement par heure et passent 78,5% de leur temps actif dans leurs applications de code. Les responsables des opérations, qui utilisent davantage des outils dans le navigateur, sont à 1,1 en moyenne, mais montent à 4,1 pendant les phases de forte coordination.