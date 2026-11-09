Journées plus longues, changements d’application plus fréquents, concentration plus courte. Une analyse d’ActivTrak associe l’usage de l’IA à des journées de travail qui s’étirent.
Bill Gates ou Jensen Huang estiment que l’IA pourrait un jour raccourcir la semaine de travail, mais les mesures d’ActivTrak semblent pointer dans l’autre sens. L’éditeur de logiciels de suivi de la productivité a observé l’activité réelle de 9140 salariés dans 467 entreprises, du 1er avril au 25 septembre 2026, sans passer par un questionnaire.
Plus d’heures à l’écran, moins de temps pour se concentrer
Les utilisateurs d’IA travaillent entre 8,4 et 9,1 heures par jour, contre 7,6 heures pour les autres, soit jusqu’à 90 minutes d’écart. Chez les utilisateurs intensifs (plus de 45 minutes d'IA par jour, en au moins cinq sessions), la part du travail effectuée hors horaires est à peu près la même que chez les non-utilisateurs : 32,3% contre 31,9%. Mais leur journée étant plus longue, cela fait 18 minutes de plus chaque jour.
L’étude mesure aussi les changements d’application, ces allers-retours d’un logiciel à l’autre (le « context switching »). Les utilisateurs intensifs en font 1,1 par heure, contre 0,95 pour les non-utilisateurs, soit 15,2% de plus. Leurs plages de travail sans interruption durent 37,8 minutes en moyenne, contre 48,2 minutes pour les utilisateurs légers, soit 22% de moins. En revanche, ils passent moins de temps en réunion : 3% de leur journée, contre 5%.
Le type d’outil joue beaucoup. Quand l’IA est intégrée à l’application de travail, on relève 0,6 changement par heure. Avec un outil ouvert dans le navigateur, on passe de 1,7 à 4,2, soit plus de quatre fois le rythme des non-utilisateurs en haut de la fourchette. Selon ActivTrak, les outils IA ont créé une nouvelle friction à force de faire des allers-retours entre deux outils pour une même tâche. Les développeurs, plus souvent équipés d’une IA intégrée, restent à 0,6 changement par heure et passent 78,5% de leur temps actif dans leurs applications de code. Les responsables des opérations, qui utilisent davantage des outils dans le navigateur, sont à 1,1 en moyenne, mais montent à 4,1 pendant les phases de forte coordination.
Une précédente étude de Berkeley avait été menée pendant huit mois dans une entreprise tech américaine. Des chercheuses avaient constaté que l’IA élargit le périmètre des postes, brouille la frontière entre vie pro et vie perso et pousse au multitâche permanent.