Qui profitera de ce futur réseau ? Les ordinateurs quantiques, d'abord. Ils devront s'échanger des qubits photoniques, des unités d'information quantique portées par la lumière, pour répartir leurs calculs. Viennent ensuite les capteurs quantiques, qui gagneront en sensibilité en travaillant de concert. Alcino De Sousa, Senior Vice-Président des activités Télécommunications de Thales Alenia Space, évoque un projet qui « adresse à la fois les futurs enjeux de cyber sécurité et de réseau Internet quantique ». Enfin, les opérateurs gouvernementaux peuvent y voir un moyen de garantir des échanges sécurisés de bout en bout, résilients et souverains, c'est-à-dire robustes et maîtrisés par l’'Europe. Y compris face aux attaques des futurs ordinateurs quantiques, qui pourraient un jour venir à bout des chiffrements actuels.