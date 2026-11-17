Thales Alenia Space et ses partenaires ont lancé une nouvelle phase du projet TeQuantS, mené pour l'Agence spatiale européenne, avec au cœur du dispositif un laboratoire quantique au CNES, qui prépare le satellite QINSAT et l'Internet quantique européen.
Faire voyager de l'information quantique d'un continent à l'autre grâce à un satellite est le pari relevé par Thales Alenia Space avec le projet TeQuantS, qui nous fait avancer d'un cran vers un Internet quantique européen. La coentreprise du Français Thales (67 %) et de l'Italien Leonardo (33 %) a signé deux avenants avec l'Agence spatiale européenne, a-t-on appris le lundi 16 novembre. Elle entame une nouvelle phase de son projet, avec un laboratoire quantique au CNES, le Centre nationale d'études spatiales. Une source de photons « jumeaux », des systèmes de synchronisation entre ciel et sol et des détecteurs de lumière y seront testés en conditions simulées, autant de briques essentielles à la future liaison espace-Terre.
Comment le CNES prépare la liaison quantique entre l’espace et la Terre
Ici, il n'y a pas de fusée ni de compte à rebours pour l'instant. Ce fameux laboratoire doit simuler au sol les conditions réelles d'une liaison quantique entre un satellite et la Terre. Au menu des essais figurent une source de photons intriqués, des systèmes chargés de synchroniser le temps entre l'engin et le sol, ainsi que les outils qui analysent et détectent les photons à leur arrivée.
Des photons intriqués, d'ailleurs ? Ce sont des paires de grains de lumière produites ensemble, qui restent liées comme des jumeaux même une fois séparées. Mesurez l'un, et vous savez aussitôt ce que donnera la mesure de l'autre, qu'il se trouve dans la pièce voisine ou à des centaines de kilomètres. C'est ce lien invisible qu'un réseau quantique doit transporter d'un point à un autre. Avec un atout de taille pour la sécurité, puisque toute tentative d'espionnage perturbe ce lien et laisse des traces repérables, ce qui trahit l'intrus, explique Thales.
Ces essais préparent le terrain pour QINSAT, le satellite qui devra tester la transmission de photons intriqués entre l'espace et la Terre. L'enjeu, à terme, est de relier entre eux des réseaux quantiques terrestres disséminés sur plusieurs continents. Le Dr Kasia Balakier, responsable technique de TeQuantS et des technologies de communication optique et quantique au sein du programme ScyLight de l'ESA, évoque « une occasion unique » pour l'industrie française et européenne. Selon elle, les équipements et le banc d'essai installés au CNES représentent « une étape majeure vers le déploiement d'une connectivité quantique par satellites », autrement dit vers de véritables liaisons quantiques assurées depuis l'espace.
Internet quantique : pourquoi passer par l'espace, et pour qui ?
Alors pourquoi l'espace ? Parce que dans une fibre optique, l'information quantique ne peut être transmise directement que sur 150 kilomètres environ. C'est assez pour relier deux villes proches, mais bien trop peu pour enjamber un océan. D'où l'idée de confier le relais aux satellites. Le projet TeQuantS (pour Technological development for space-based Quantum reSource distribution, rien que ça), lancé en 2023 et soutenu par le CNES, relève du volet Industrial Competitiveness du programme ARTES de l'ESA (Agence spatiale européenne), consacré aux technologies de télécommunications par satellite. Ses premières phases ont déjà livré un prototype de station sol compacte et une première maquette du système.
Qui profitera de ce futur réseau ? Les ordinateurs quantiques, d'abord. Ils devront s'échanger des qubits photoniques, des unités d'information quantique portées par la lumière, pour répartir leurs calculs. Viennent ensuite les capteurs quantiques, qui gagneront en sensibilité en travaillant de concert. Alcino De Sousa, Senior Vice-Président des activités Télécommunications de Thales Alenia Space, évoque un projet qui « adresse à la fois les futurs enjeux de cyber sécurité et de réseau Internet quantique ». Enfin, les opérateurs gouvernementaux peuvent y voir un moyen de garantir des échanges sécurisés de bout en bout, résilients et souverains, c'est-à-dire robustes et maîtrisés par l’'Europe. Y compris face aux attaques des futurs ordinateurs quantiques, qui pourraient un jour venir à bout des chiffrements actuels.
Pour tenir ce cap, Thales Alenia Space, maître d'œuvre du projet, s'appuie sur un consortium aux expertises complémentaires. Airbus Defence and Space apporte les systèmes quantiques, AUREA Technology la source spatiale de photons intriqués et OGS Technologies les stations sol optiques. Bertin Alpao s'occupe de l'optique adaptative, Bertin Technologies de l'optomécanique et Sigmaworks de la synchronisation temporelle. Le LIP6 (Sorbonne Université) et l'INPHYNI (Université Côte d'Azur/CNRS) conseillent sur les protocoles et les systèmes quantiques.
Selon Alcino De Sousa, ces technologies contribueront « à la souveraineté européenne dans ce domaine ». Et ce n'est pas un coup d'essai, puisque l'industriel déroule sa feuille de route quantique depuis 2018, adossée à plus d'un quart de siècle d'expérience du groupe Thales en technologies quantiques. On y trouve QKD-GEO, présenté comme le premier système au monde de distribution quantique de clés depuis l'orbite géostationnaire, et SAGA, qui vise un système orbital européen de clés cryptographiques sécurisées par la physique quantique. S'y ajoute sa participation à EuroQCI, la future infrastructure européenne de communication quantique.