L’iPhone Duo va bientôt pouvoir se déverrouiller d’un simple regard sans pour autant bénéficier du véritable Face ID. Avec la deuxième bêta d’iOS 27.3, Apple introduit aussi une option attendue par certains utilisateurs : le verrouillage automatique du smartphone lorsqu’ils le referment.
Jusqu’ici, les utilisateurs de l'iPhone Duo devaient passer par Touch ID ou saisir leur code pour déverrouiller leur appareil. La deuxième bêta d’iOS 27.3 change quelque peu la donne en introduisant une nouvelle méthode d’authentification basée sur la caméra frontale située sur l’écran extérieur.
L’iPhone Duo peut désormais reconnaître le visage de son propriétaire
Une fois l’option activée dans les réglages, depuis le menu « Touch ID et code », le smartphone peut reconnaître le visage de son propriétaire pour autoriser son déverrouillage lorsqu’il est fermé. Apple précise néanmoins qu’une authentification récente par Touch ID ou avec le code reste nécessaire pour activer cette fonction. Les données de reconnaissance faciale restent quant à elles stockées sur l'appareil.
Attention toutefois, il ne s’agit pas d’une arrivée de Face ID sur l’iPhone Duo. Le smartphone ne dispose pas des composants nécessaires au fonctionnement du système de reconnaissance faciale d’Apple. Cette nouveauté repose uniquement sur la caméra frontale et présente donc des restrictions plus importantes.
En effet, la reconnaissance faciale ne sert ici qu’à déverrouiller le téléphone. Pour effectuer un paiement avec Apple Pay, accéder à ses mots de passe ou ouvrir certaines applications nécessitant une authentification, Touch ID ou le code restent indispensables. Autre limite : après 45 minutes sans déverrouiller l’appareil, l’utilisateur doit à nouveau s’identifier avec son empreinte ou son code pour réactiver la reconnaissance faciale. Enfin, cette fonction ne fonctionne pas lorsque le smartphone est déplié.
iOS 27.3 permet aussi de verrouiller l’iPhone Duo en le refermant
L’autre nouveauté concerne directement la manière dont le smartphone pliant se comporte lorsqu’on le referme. Jusqu’à présent, fermer l’iPhone Duo entraînait le transfert de l’affichage vers l’écran extérieur. Avec iOS 27.3, Apple ajoute une option permettant de verrouiller complètement l’appareil à la place.
Il suffit pour cela de se rendre dans les réglages, puis dans « Luminosité et affichage », afin d’activer le verrouillage à la fermeture. Le smartphone ne bascule alors plus automatiquement vers son écran externe lorsque son utilisateur le replie. Ces deux ajouts sont d’ores et déjà disponibles dans la deuxième bêta d’iOS 27.3.