Une fois l’option activée dans les réglages, depuis le menu « Touch ID et code », le smartphone peut reconnaître le visage de son propriétaire pour autoriser son déverrouillage lorsqu’il est fermé. Apple précise néanmoins qu’une authentification récente par Touch ID ou avec le code reste nécessaire pour activer cette fonction. Les données de reconnaissance faciale restent quant à elles stockées sur l'appareil.

Attention toutefois, il ne s’agit pas d’une arrivée de Face ID sur l’iPhone Duo. Le smartphone ne dispose pas des composants nécessaires au fonctionnement du système de reconnaissance faciale d’Apple. Cette nouveauté repose uniquement sur la caméra frontale et présente donc des restrictions plus importantes.

En effet, la reconnaissance faciale ne sert ici qu’à déverrouiller le téléphone. Pour effectuer un paiement avec Apple Pay, accéder à ses mots de passe ou ouvrir certaines applications nécessitant une authentification, Touch ID ou le code restent indispensables. Autre limite : après 45 minutes sans déverrouiller l’appareil, l’utilisateur doit à nouveau s’identifier avec son empreinte ou son code pour réactiver la reconnaissance faciale. Enfin, cette fonction ne fonctionne pas lorsque le smartphone est déplié.