Apple veut en finir avec Touch ID sur son smartphone pliant et préparer le retour de Face ID. Mais alors que les ingénieurs travaillent activement sur son intégration à l’écran extérieur de l’iPhone Duo 2, rien ne garantit que cette nouveauté sera prête à temps.
Attendu à l’automne prochain, l’iPhone Duo 2 pourrait ne pas se contenter d’améliorations classiques au niveau de la puce et des appareils photo. D’après Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple aurait notamment deux objectifs pour cette nouvelle génération : intégrer Face ID et ajouter un bouton Action.
Face ID devient la priorité du prochain iPhone Duo
La présence de Touch ID en lieu et place de Face ID demeure sans nul doute parmi les aspects les plus dommageables du premier pliant d’Apple. Pour la prochaine génération d’iPhone Duo, la marque à la pomme plancherait justement à améliorer le système de reconnaissance faciale. Les équipes d’Apple auraient déjà mis au point plusieurs prototypes du smartphone avec cette technologie, et poursuivraient actuellement leurs travaux pour la faire fonctionner à travers l’écran extérieur.
Mark Gurman indique cependant que les délais sont serrés et que la fonctionnalité n’est pas encore prête. Il ne confirme donc pas sa présence sur le modèle qui doit être commercialisé l’année prochaine. Malgré son statut de priorité pour Apple, Face ID pourrait ainsi manquer le lancement de l’iPhone Duo 2.
Un bouton Action et d’autres évolutions à l’étude
La reconnaissance faciale ne serait pas le seul changement envisagé. Apple travaillerait également à l’arrivée d’un bouton Action sur son smartphone pliant. Celui-ci pourrait toutefois prendre une forme différente de celle des modèles classiques. Il serait en effet question d’une évolution logicielle de Camera Control, permettant de réattribuer l’action associée à un appui prolongé. L’utilisateur pourrait alors lancer l’application de son choix plutôt que Siri lorsqu’il utilise l’appareil photo.
D'autres améliorations sont également évoquées pour les générations suivantes. Le géant de Cupertino souhaiterait notamment ajouter un téléobjectif à son système photo et réduire encore l’épaisseur ainsi que le poids de son smartphone pliant. Si Face ID ne parvient pas à être intégré à temps, son arrivée pourrait toutefois être repoussée à l’iPhone Duo 3, attendu en 2028.