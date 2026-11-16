La présence de Touch ID en lieu et place de Face ID demeure sans nul doute parmi les aspects les plus dommageables du premier pliant d’Apple. Pour la prochaine génération d’iPhone Duo, la marque à la pomme plancherait justement à améliorer le système de reconnaissance faciale. Les équipes d’Apple auraient déjà mis au point plusieurs prototypes du smartphone avec cette technologie, et poursuivraient actuellement leurs travaux pour la faire fonctionner à travers l’écran extérieur.

Mark Gurman indique cependant que les délais sont serrés et que la fonctionnalité n’est pas encore prête. Il ne confirme donc pas sa présence sur le modèle qui doit être commercialisé l’année prochaine. Malgré son statut de priorité pour Apple, Face ID pourrait ainsi manquer le lancement de l’iPhone Duo 2.