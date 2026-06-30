Maintenant, changeons d'iPhone tous les ans, en le revendant systématiquement 900€ chaque fois. Vous partez du même iPhone 14 Pro Max (1479€), puis vous le revendez 900€ pour acheter le 15 Pro Max (1479€). Vous répétez l'opération pour les modèles 16 et 17. Rien que le changement annuel vous coûte 579€. Total sur ces trois ans : 3216€, soit environ 1072€ par an. Vous avez dépensé 678€ de plus qu'en gardant votre téléphone 3 ans et demi. Un choix peu rentable. Sans compter que changer tous les ans, c'est aussi une empreinte carbone accrue.