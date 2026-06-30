Vous changez d'iPhone tous les ans ? Alors vous avez quelques détails importants à connaître avant de craquer pour le futur iPhone 18, ou le supposé iPhone pliable d'Apple. Après avoir lu cet article, vous allez peut-être vous raviser, ou pas.
Cela fait depuis l'iPhone X que je change d'iPhone tous les ans. J'ai eu le X, le 11 Pro Max, 12 Pro Max et j'en passe, jusqu'au 17 Pro Max actuel. Parfois, avec quelques déceptions. Mais le génie marketing d'Apple est toujours là pour rappeler que "c'est une révolution". Le smartphone est formidable, totalement novateur, n'a rien à voir avec la version précédente… Au final, si l'on y regarde de plus près, les raisons d'un changement annuel semblent bien maigres.
Une logique d'achat / revente au bon moment
De prime abord, on peut y voir une certaine logique de rentabilité. Mettre une coque à son smartphone pour le protéger des chocs, le surprotéger, pour pouvoir le revendre en parfait état, ou en "grade A", selon les sites d'achat / revente, le tout, pour en tirer le meilleur profit à sa revente.
La dite revente, servant à financer le prochain, et au final, à dépenser une somme moindre chaque année. En effet, conserver son iPhone dans un tiroir ou le donner à quelqu'un de sa famille, c'est très bien, mais il faut le budget pour en racheter un neuf tous les ans.
Sauf que si l'on pouvait espérer il y a quelques années, acheter un iPhone 12 Pro Max au prix fort, et le revendre en parfait état pour 950 euros d'occasion, ce n'est plus le cas maintenant. La valeur des produits Apple sur le marché de l'occasion s'est érodée. Si l'iPhone Air en a été un exemple flagrant, d'autres sont passés par là avant.
Au final, on va acheter un iPhone entre 1000 et 1500 euros en moyenne, pour le revendre au bas mot 40% de moins un an plus tard. À titre de comparaison, cet iPhone était vendu 1259€ le jour de sa sortie. On le trouve désormais à environ 200 euros sur Leboncoin. Le temps a fait son œuvre, pour un smartphone qui ne sera plus mis à jour dans quelques années.
Faisons maintenant un calcul simple, en partant d'un iPhone 14 Pro Max à 1479€. Au bout de trois ans et demi de commercialisation, on le retrouve en occasion à 420€ en moyenne sur Leboncoin. Soit une perte linéaire de 302€ par an, sur 3 ans et demi de commercialisation environ.
Prenons un exemple concret. Vous achetez un iPhone 14 Pro Max à 1479€. Vous le gardez 3 ans et demi, puis le revendez 420€ en occasion pour financer un iPhone 17 Pro Max neuf à 1479€. Votre coût total sur cette période : 2538€, soit environ 725€ par an.
Maintenant, changeons d'iPhone tous les ans, en le revendant systématiquement 900€ chaque fois. Vous partez du même iPhone 14 Pro Max (1479€), puis vous le revendez 900€ pour acheter le 15 Pro Max (1479€). Vous répétez l'opération pour les modèles 16 et 17. Rien que le changement annuel vous coûte 579€. Total sur ces trois ans : 3216€, soit environ 1072€ par an. Vous avez dépensé 678€ de plus qu'en gardant votre téléphone 3 ans et demi. Un choix peu rentable. Sans compter que changer tous les ans, c'est aussi une empreinte carbone accrue.
Et la location dans l'histoire ? C'est une facilité de paiement comme le paiement en 24 fois sans frais chez Apple. C'est aussi, encore une mensualité à ajouter à votre compte bancaire, entre Netflix, l'abonnement 5G, la box, l'électricité et Apple Music.
Des performances vraiment en retrait ?
J'ai déjà fait un article à l'époque, sur mon changement de l'iPhone Air à l'iPhone 17 Pro Max. Si ce smartphone précisément, justifiait dans mon usage, un remplacement par un modèle supérieur sur certains points, force est d'admettre que l'iPhone 16 Pro Max était encore très bon.
Et l'iPhone 15 Pro Max aussi. Ce changement était simplement pour se mettre à la page, comme testeur high-tech. Les changements matériels étaient marginaux, c'était plus une envie qu'un besoin réel. L'iPhone 15 Pro Max prenait d'excellentes photos. Le 16 était certes mieux. J'ai changé surtout pour la couleur et pour avoir la dernière version. C'est honnête : c'est du pur caprice de consommation, pas un besoin.
- Plus léger, plus stylé
- Écran hyper lumineux
- Bonne autonomie
- Un écran bord à bord impressionnant
- Le plus performant des smartphones
- Une prestation photo impeccable
- Un nouveau design aluminium réussi
- De beaux progrès sur la chauffe
- Les meilleures performances du marché
Entre le 15 Pro Max et le 16 Pro Max : 5% d'autonomie supplémentaire, un appareil photo légèrement amélioré et un processeur un peu plus rapide. Des gains au final peu visibles par la majorité des usagers.
Alors certes, entre un iPhone 12 Pro Max précédemment évoqué et un iPhone 17 Pro Max, il y a un gain de performances notable. Le compromis pour ne pas perdre en qualité photo, fluidité, ou autonomie, serait de changer tous les trois, voire quatre ans, pour les plus patients.
Apple a augmenté la durée de mises à jour
Quand on a un iPhone assez ancien, on se demande souvent s'il sera encore mis à jour. Apple a, au fil des ans, prolongé la durée de mises à jour de ses smartphones. Il est par ailleurs facile de savoir quand son smartphone, iPhone ou Android, cessera de recevoir des mises à jour.
Pour iOS 27, tous les iPhone depuis la génération 12 sont éligibles. Autrement dit, les gammes 12, 13, 14, 15, 16, 17, et l'iPhone SE 2.
Si la marque à la pomme apporte des mises à jour matérielles sur ses smartphones, ces dernières restent assez classiques : meilleure batterie, performances accrues, appareil photo amélioré, écran plus lumineux et quelques légères modifications, de temps à autre.
Les nouveautés présentées par Apple sont bien souvent logicielles, et il est vrai que certaines peuvent être indisponibles sur certaines versions. C'est notamment le cas pour l'iPhone 14. Apple Intelligence est limitée aux iPhone 15 Pro et plus récents. Si vous avez un 14 / Pro / Pro Max, impossible de profiter de ces fonctionnalités. C'est un argument pour changer un iPhone 14 vers un iPhone 17 ou une version supérieure, mais pas pour remplacer un iPhone 15 ou 16.
Alors, je change d'iPhone tous les ans ?
Il n'est pas utile de sortir la carte bancaire chaque année. Du moins, pas pour tout le monde. Changez tous les trois ou quatre ans si vous voulez rester à jour sur les fonctionnalités, faisant potentiellement l'impasse sur certaines. Si vous faites beaucoup de photos ou de vidéos, il peut être intéressant de changer tous les deux ans.
Ne changez chaque année que si vous avez une utilisation très intensive de votre smartphone, autre que pour regarder des vidéos sur TikTok ou lire vos mails. Et encore. La condition majeure reste que la dépense que vous y ferez, n'impacte pas votre budget au quotidien.
Le smartphone est en effet devenu un objet de la société de consommation. Comme on achète les derniers vêtements de marque avec un logo proéminent, comme on change de voiture car l'ancienne n'avait pas les sièges chauffants, on consomme du smartphone à en changer chaque année, sans réelle utilité. Ce qui est valable pour les smartphones d'Apple l'est aussi ailleurs, chez Samsung, Oppo, Xiaomi ou Motorola. Pour ma part, après toutes ces années d'expérience, changer d'iPhone tous les ans, c'est sans doute fini !