Face ID disparaît presque complètement de la façade de l’iPhone 18 Pro. Pour y parvenir, Apple a dû revoir la disposition des pixels au-dessus du module TrueDepth et jouer sur leur luminosité.
iPhone 18 Pro : Apple modifie les pixels pour laisser passer l’infrarouge
Le problème se situe dans le fonctionnement même de Face ID. Le module TrueDepth doit émettre et recevoir de la lumière infrarouge, alors que les pixels de l’écran empêchent cette lumière de passer. Apple devait donc trouver suffisamment d’espace entre eux pour laisser circuler les infrarouges, sans pour autant créer une zone visible sur l’écran.
La solution passe par une disposition différente des pixels au-dessus du module. iFixit a pu l’observer au microscope et Apple a confirmé que leur densité était réduite de moitié sur cette partie de la dalle. Une densité plus faible aurait toutefois pu rendre cette zone moins lumineuse que le reste de l’écran. Apple compense donc en augmentant la luminosité des pixels concernés.
Un filtre laissant passer les infrarouges tout en bloquant la lumière visible semble également avoir été placé entre les pixels. Là encore, l’objectif est de rendre le module situé sous l’écran aussi difficile à distinguer que possible. Et cela fonctionne visiblement plutôt bien.
Même en regardant l’écran de très près, avec différentes couleurs et conditions d’éclairage, le module TrueDepth reste pratiquement invisible. Les images réalisées en macro ne permettent pas davantage de le distinguer. Il faut passer au microscope pour voir réellement la structure particulière de cette zone.
Face ID sous l’écran réduit la Dynamic Island
Cette intégration permet surtout de réduire la taille de la Dynamic Island sur l’iPhone 18 Pro, comme évoqué dans notre test. Apple peut ainsi afficher jusqu’à trois activités en direct simultanément, contre deux sur les précédents modèles.
La caméra frontale reste cependant visible. La firme de Cupertino pourrait techniquement la placer elle aussi sous l’écran, mais le compromis sur la qualité d’image reste actuellement trop important pour le constructeur. Pour le moment, seule la partie nécessaire au fonctionnement de Face ID a donc disparu sous la dalle.