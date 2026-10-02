Le problème se situe dans le fonctionnement même de Face ID. Le module TrueDepth doit émettre et recevoir de la lumière infrarouge, alors que les pixels de l’écran empêchent cette lumière de passer. Apple devait donc trouver suffisamment d’espace entre eux pour laisser circuler les infrarouges, sans pour autant créer une zone visible sur l’écran.

La solution passe par une disposition différente des pixels au-dessus du module. iFixit a pu l’observer au microscope et Apple a confirmé que leur densité était réduite de moitié sur cette partie de la dalle. Une densité plus faible aurait toutefois pu rendre cette zone moins lumineuse que le reste de l’écran. Apple compense donc en augmentant la luminosité des pixels concernés.