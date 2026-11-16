Apple miserait sur Siri et les applications de l’iPhone pour donner un intérêt à ses premières lunettes connectées. Mais les difficultés de développement du logiciel pourraient encore bousculer leur lancement, toujours envisagé pour 2027.
Une belle monture ne suffira pas. Pour nous convaincre de porter ses lunettes toute la journée, Apple devra leur donner autre chose à faire que prendre des photos et diffuser de la musique. Son meilleur argument pourrait se trouver dans notre poche : les applications de l’iPhone. Encore faut-il que Siri sache les utiliser correctement, sans nous obliger à reprendre le téléphone au milieu d’une demande, et que Siri AI soit un jour disponible dans l’Union européenne.
Les applications de votre iPhone, sans sortir votre iPhone
Selon les informations de Mark Gurman pour Bloomberg, Apple viserait une présentation à la WWDC de juin 2027, puis une commercialisation avant la fin de l’année. Le matériel serait largement arrêté, mais le logiciel et l’intelligence artificielle prendraient du retard. Un nouveau décalage resterait donc possible.
Ces premières lunettes, connues sous le nom de code N50, ne proposeraient pas d’affichage en réalité augmentée. Siri servirait d’interface, avec des caméras pour comprendre l’environnement. Identifier un bâtiment, traduire un panneau ou obtenir un itinéraire figureraient parmi les usages envisagés.
Le projet irait surtout chercher sa valeur dans les applications : réserver une table, commander une voiture ou acheter des billets de cinéma à la voix. Les développeurs n’auraient pas à concevoir de logiciels spécifiques aux lunettes. Ils devraient rendre les fonctions de leurs applications iPhone accessibles à Siri, le téléphone associé se chargeant d’une partie du travail. Un iPhone récent resterait nécessaire, sans compatibilité Android prévue.
Siri doit convaincre avant les lunettes
Cette stratégie prolonge l’ouverture de Siri AI aux applications tierces amorcée avec la bêta d’iOS 27.3. L’assistant ne reçoit pas pour autant les clés de chaque application : les développeurs doivent eux-mêmes exposer les actions qu’il pourra effectuer.
Pour Apple, l’intérêt serait de s’appuyer sur un écosystème existant plutôt que de demander aux éditeurs de repartir de zéro. Pour l’utilisateur, la promesse se jugera beaucoup plus simplement : la réservation a-t-elle abouti, ou faut-il sortir son téléphone pour terminer ? De là passera l’adoption ou non d’un format sans interface tactile.
Il reste une autre inconnue pour les fans français de la marque. Siri AI demeure indisponible dans l’Union européenne sur iPhone et iPad. Cela ne permet pas de préjuger de la situation en 2027, mais ajoute une condition au lancement chez nous : des lunettes dépendantes de l’iPhone auront besoin d’un assistant plus puissant et malin, encore faut-il qu'il soit accessible sous nos latitudes.