Selon les informations de Mark Gurman pour Bloomberg, Apple viserait une présentation à la WWDC de juin 2027, puis une commercialisation avant la fin de l’année. Le matériel serait largement arrêté, mais le logiciel et l’intelligence artificielle prendraient du retard. Un nouveau décalage resterait donc possible.

Ces premières lunettes, connues sous le nom de code N50, ne proposeraient pas d’affichage en réalité augmentée. Siri servirait d’interface, avec des caméras pour comprendre l’environnement. Identifier un bâtiment, traduire un panneau ou obtenir un itinéraire figureraient parmi les usages envisagés.

Le projet irait surtout chercher sa valeur dans les applications : réserver une table, commander une voiture ou acheter des billets de cinéma à la voix. Les développeurs n’auraient pas à concevoir de logiciels spécifiques aux lunettes. Ils devraient rendre les fonctions de leurs applications iPhone accessibles à Siri, le téléphone associé se chargeant d’une partie du travail. Un iPhone récent resterait nécessaire, sans compatibilité Android prévue.