Avec la bêta d’iOS 27.3, Apple permet à n’importe quel développeur de brancher son application sur Siri AI. L’assistant pourra agir dans les apps tierces, sans que l’utilisateur ait à les nommer. En Europe, en revanche, il reste indisponible.
Cette ouverture change la nature de Siri AI : l’assistant ne se contente plus des applications d’Apple, il peut désormais orchestrer des tâches à travers tout l’écosystème iOS. Encore faut-il que vous y ayez accès, et que les apps suivent.
Siri AI sort du cercle des apps Apple, mais seulement en bêta
Comme l’indique The Verge, Apple annonce que les développeurs peuvent intégrer les nouvelles fonctions de Siri AI dans « toutes les apps » : compréhension du contexte personnel, requêtes en langage naturel et conscience de l’écran. Selon la documentation d’Apple, aucun nouveau programme développeur distinct n’est nécessaire.
Cela dit le périmètre reste étroit, le Developer Preview n’est utilisable que via des builds signés avec un profil de développement et des testeurs internes TestFlight. Ni les testeurs externes ni les versions publiées sur l’App Store n’y ont accès. Apple évoque une première livraison aux clients « dans quelques mois », avec l’ouverture des soumissions à l'App Store au printemps, sans date précise.
Autre garde-fou : l’app doit exposer elle-même ses actions. Siri n’obtient pas un accès automatique à tout son contenu.
Les « app skills » apprennent à Siri à enchaîner plusieurs actions
Pour les demandes complexes, les développeurs peuvent créer des « app skills », qui guident Siri à travers plusieurs actions regroupées en une seule. Apple donne l’exemple de sneakers favorites : Siri les retrouve dans une app, identifie votre partenaire dans Contacts, puis envoie l’information via la messagerie désignée.
Dans plusieurs cas, il ne sera plus nécessaire de citer l’application : quand elle est au premier plan, qu’une « Live Activity » est active ou au fil d’une conversation qui la mentionne. Dire « change l’adresse de ma course » suffira si une activité de VTC est en cours. Un confort réel, qui dépendra toutefois de la qualité des intégrations. Apple promet d’ailleurs de préciser prochainement les conditions d’usage des expériences passant par Siri AI.
Côté Apple, l’assistant gagne aussi des actions dans Calendrier, Fichiers, Mail, Messages, Photos, Safari ou Météo, entre autres.
En Europe, Siri AI reste bloqué sans calendrier
Voici le point qui fâche pour nous autres Français : la note d’Apple est explicite, Siri AI est « actuellement indisponible dans l’UE » sur iOS, iPadOS et watchOS. La firme dit travailler « de manière constructive » avec l'UE pour trouver une issue, sans échéance ni détail sur le blocage.
Paradoxe : le français figure bien parmi les langues prises en charge, avec l’anglais, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol. La langue n’est donc pas le problème, la région si. Le service exige aussi un appareil compatible Apple Intelligence réglé sur une langue gérée, et certaines fonctions peuvent varier selon les pays.
Concrètement, un développeur européen peut travailler sur ces intégrations, mais ses utilisateurs de l’Union ne pourront pas en profiter tant que le dossier n’avance pas. Les premières apps compatibles arriveront de toute façon après le printemps.
Siri AI s’ouvre donc au monde entier, sauf à celui qui parle français depuis Paris, Bruxelles ou Lyon. Reste à voir qui, d’Apple ou de Bruxelles, fera le premier pas.