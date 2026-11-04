Dans plusieurs cas, il ne sera plus nécessaire de citer l’application : quand elle est au premier plan, qu’une « Live Activity » est active ou au fil d’une conversation qui la mentionne. Dire « change l’adresse de ma course » suffira si une activité de VTC est en cours. Un confort réel, qui dépendra toutefois de la qualité des intégrations. Apple promet d’ailleurs de préciser prochainement les conditions d’usage des expériences passant par Siri AI.