Quand la police ferme un marché du dark web, elle met la main sur ses serveurs, avec les comptes des vendeurs et l’historique des ventes. En mai 2025, l’opération RapTor avait ainsi conduit à 270 arrestations, dont 29 en France, à partir des données de Bohemia, Nemesis, Kingdom et Tor2Door. Un mois plus tard, les polices de six pays, dont les États-Unis, ont fermé Archetyp, l’un des plus gros marchés de stupéfiants du dark web. Ses vendeurs n’acceptaient que le Monero, une cryptomonnaie conçue pour brouiller le suivi des paiements, et Europol estime à plus de 250 millions d’euros le volume des transactions passées sur la plateforme en cinq ans.

À partir de ces informations, les services américains ont relié des comptes de vendeurs d’Archetyp, de DrugHub et d’autres marchés à des personnes bien réelles, explique le ministère américain de la Justice. Europol a croisé les renseignements des polices nationales, et ses analystes ont retracé les paiements illicites dans la blockchain, le registre où sont inscrites les transactions en cryptomonnaie. « Les réseaux criminels peuvent agir par-delà les frontières et dans l’ombre du dark web, mais pas sans argent », précise Jarod Koopman, chef des enquêtes criminelles du fisc américain (IRS).

En France, la gendarmerie nationale a mené les interpellations et saisi 50 kilos de cannabis, l’une des plus grosses prises de l’opération en Europe. Aux États-Unis, les agents fédéraux ont confisqué plus de 4,8 tonnes de drogue, soit cinq fois le total européen, et 152 des 209 armes à feu de l’opération.