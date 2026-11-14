Les gendarmes ont interpellé 23 personnes en France lors de TorNado, une opération coordonnée par Europol contre les vendeurs et les acheteurs de drogue du dark web. Dans le monde, la police a arrêté 354 suspects, retrouvés notamment grâce aux données de cinq marchés illégaux fermés depuis plus d’un an.
Sur le dark web, via Tor le plus souvent, des marchés clandestins vendent de la drogue et des armes contre des cryptomonnaies. Pendant dix-huit mois, les polices de quatorze pays ont recherché les vendeurs et les clients d’Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom et Tor2Door, cinq de ces plateformes saisies par les autorités. Selon Europol, les enquêteurs ont mené des centaines de perquisitions et saisi plus de 5 tonnes de drogue et 210 millions d’euros en espèces et en cryptomonnaies. Et la police a arrêté des vendeurs, mais aussi de simples acheteurs. L'eau du bain et le bébé avec.
La police remonte jusqu’aux acheteurs grâce aux marchés saisis
Quand la police ferme un marché du dark web, elle met la main sur ses serveurs, avec les comptes des vendeurs et l’historique des ventes. En mai 2025, l’opération RapTor avait ainsi conduit à 270 arrestations, dont 29 en France, à partir des données de Bohemia, Nemesis, Kingdom et Tor2Door. Un mois plus tard, les polices de six pays, dont les États-Unis, ont fermé Archetyp, l’un des plus gros marchés de stupéfiants du dark web. Ses vendeurs n’acceptaient que le Monero, une cryptomonnaie conçue pour brouiller le suivi des paiements, et Europol estime à plus de 250 millions d’euros le volume des transactions passées sur la plateforme en cinq ans.
À partir de ces informations, les services américains ont relié des comptes de vendeurs d’Archetyp, de DrugHub et d’autres marchés à des personnes bien réelles, explique le ministère américain de la Justice. Europol a croisé les renseignements des polices nationales, et ses analystes ont retracé les paiements illicites dans la blockchain, le registre où sont inscrites les transactions en cryptomonnaie. « Les réseaux criminels peuvent agir par-delà les frontières et dans l’ombre du dark web, mais pas sans argent », précise Jarod Koopman, chef des enquêtes criminelles du fisc américain (IRS).
En France, la gendarmerie nationale a mené les interpellations et saisi 50 kilos de cannabis, l’une des plus grosses prises de l’opération en Europe. Aux États-Unis, les agents fédéraux ont confisqué plus de 4,8 tonnes de drogue, soit cinq fois le total européen, et 152 des 209 armes à feu de l’opération.
Les trafiquants se dispersent sur les forums et les messageries chiffrées
Pendant TorNado, les enquêteurs ont aussi traqué des vendeurs et des acheteurs sur des forums, dans des boutiques tenues par un seul vendeur et sur des messageries chiffrées. D’après le rapport 2026 d’Europol sur la criminalité organisée en ligne, les trafiquants ouvrent des plateformes spécialisées dans un seul type de trafic, et négocient une partie de leurs ventes sur des forums et des messageries chiffrées de bout en bout. Ils brouillent ainsi la frontière entre le dark web et l’internet que vous consultez tous les jours.
Comme l’explique John A. Condon, directeur exécutif associé par intérim de HSI, la police d’enquête du ministère américain de la Sécurité intérieure, « le dark web n’est pas un refuge pour les criminels ». Mais Europol constate qu’après chaque fermeture, les trafiquants migrent rapidement vers de nouvelles plateformes.