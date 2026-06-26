Le rapport consacre une large part à la cybercriminalité, dont le poids progresse nettement par rapport à 2024. Les groupes de rançongiciels fonctionnent désormais sur un modèle de franchise : un noyau de développeurs loue son code et son infrastructure à des affiliés qui exécutent les attaques. Le partage des gains tourne autour de 80/20, l'essentiel revenant à l'affilié qui a mené l'opération, le noyau ne gardant qu'une part fixe sur chaque rançon versée. Ces marques ont une durée de vie courte, mais les équipes qui les animent survivent aux démantèlements en changeant d'enseigne : le rançongiciel Akira, lancé en 2023 par le groupe Howling Scorpius, compte plusieurs membres liés à l'ex-groupe Conti, démantelé en 2022.

Europol pointe aussi la montée d'une "dark AI" : des systèmes d'intelligence artificielle open source, dépourvus de garde-fous et taillés pour des usages criminels, de plus en plus proposés en mode crime-as-a-service. Les outils de génération de texte, d'image ou de vidéo accélèrent la vitesse et l'ampleur des opérations, et abaissent la barrière à l'entrée pour des profils peu qualifiés techniquement. Côté finances, les réseaux blanchissent de plus en plus leurs gains via la cryptomonnaie, en multipliant les changements rapides de blockchain ("chain-hopping") ou en recourant à des jetons dits "de confidentialité" pour brouiller la traçabilité des transactions.

Sans grande surprise, Europol en profite pour pointer le chiffrement des communications. La messagerie Matrix, utilisée, entre autres, par des réseaux criminels, a été démantelée fin 2024 par les autorités néerlandaises et françaises. Elles avaient intercepté plus de 2,3 millions de messages en 33 langues avant l'opération. Rappelons que la directrice Catherine De Bolle milite depuis plusieurs mois pour obtenir un accès encadré aux messageries chiffrées, et nous évoquions hier le projet de Bruxelles d'élargir cet accès au chiffrement et aux données biométriques dans le cadre de la réforme de son mandat. Ce rapport (PDF) sonne donc comme un argument pour l'agence, même si les défenseurs des libertés numériques continuent d'alerter sur les risques pour la vie privée.