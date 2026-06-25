Bruxelles veut faire d'Europol une super police, avec 3 milliards d'euros et moins de vie privée

Et pourtant, Europol est loin d'avoir montré patte blanche. Une récente enquête a révélé que l'organisation exploitait, en parallèle de ses bases de données officielles, un environnement informatique non déclaré. Cette base parallèle était 420 fois plus volumineuse que les bases officielles et hébergeait plus de 95% des données traitées par l'agence, en dehors de tout cadre légal et sans les garanties prévues par le règlement européen sur la protection des données. Sa direction connaissait son existence et l'a maintenue dissimulée jusqu'à une enquête du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) en 2019.

Et ce n'est pas un cas isolé. Nous rapportions déjà en 2022 comment le CEPD avait ordonné à Europol de supprimer des milliards de données personnelles concernant des personnes sans lien établi avec une enquête. Les défenseurs de la vie privée comparaient cette affaire à une surveillance de masse. La suite a surtout consisté, en 2022, à modifier la loi pour légaliser ces pratiques plutôt qu'à les corriger.

Ce n'est donc pas un hasard si la directrice Catherine De Bolle s'évertue à vouloir faire interdire le chiffrement des messageries au sein de l'Union européenne.

European Digital Rights et la coalition Protect Not Surveil critiquent ce même point dans la nouvelle réforme. Selon elles, le texte élargit l'accès aux données personnelles tout en limitant au minimum les garanties sur leur traitement. La réforme s'accompagne par ailleurs d'un règlement déjà adopté qui étend la capacité d'Europol à traiter des données biométriques. Des défenseurs des libertés numériques estiment que cela se traduira par des bases de reconnaissance faciale plus larges. Le texte doit maintenant passer devant le Parlement européen et le Conseil. Le CEPD rendra un avis avant l'ouverture du trilogue, la phase de négociation entre les trois institutions qui fixera la version finale du règlement.