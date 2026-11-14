D’après l’enquête de Hudson Rock, les clients de Remus trouvent une option « Mail » à côté de chaque ordinateur infecté dans leur tableau de bord. Un clic, et ils parcourent la liste de vos messages, lisent vos e-mails et récupèrent les codes et les liens de réinitialisation que vous envoient vos autres services. Ils peuvent même partager l’accès à votre boîte avec d’autres pirates grâce à un simple lien. Les développeurs réservent cette fonction à leur offre Enterprise, facturée 1 000 dollars par mois, et parlent d’une faille « zero-day » de Gmail, c’est-à-dire inconnue de Google.

Interrogé par Hudson Rock sur le fonctionnement de cette option, le développeur a seulement évoqué une interaction avec la mémoire du navigateur, avant la fermeture du programme. Il affirme aussi contourner les contrôles antifraude de Google, sans fournir le moindre détail technique.

On vous racontait comment en 2024, des voleurs de données régénéraient des cookies Google pour revenir dans un compte après un changement de mot de passe. Microsoft et Europol ont saisi une grande partie des serveurs de Lumma, l’un des plus répandus, en mai 2025. Dès février 2026, les chercheurs de Gen Threat Labs, la division de recherche de l’éditeur de Norton et d’Avast, ont repéré les premières campagnes de Remus, et retrouvé dans son code de nombreux éléments de Lumma.