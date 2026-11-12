Une récente étude menée par Vercel montre que six semaines suffisent pour qu’un modèle ne soit plus à la mode. Des données qu’il faut toutefois tempérer.
Le marché de l’intelligence artificielle est en pleine ébullition. Pour rester dans la course, les géants du domaine multiplient les innovations : Google a dégainé l’IA de pointe Gemini 4 Argon le mois dernier avant de dévoilé Gemini 4 Carbon, Anthropic a lancé Claude Fable 5.2 et Mythos 5.2 ce lundi et GPT 6.2 ne devrait plus tarder à pointer le bout de son nez. La plateforme Vercel s’est intéressée à la vitesse à laquelle ces modèles sont adoptés. Le résultat donne le tournis.
Les modèles d’IA périment rapidement
Vercel a mis au point l’AI Gateway, un outil qui permet de relier les applications des développeurs à différents fournisseurs d’intelligence artificielle. Plus de 100 000 milliards de tokens y transitent chaque mois, ce qui permet à la société d’observer les habitudes de ces professionnels.
Dans un récent rapport, Vercel a partagé des conclusions pour le moins étonnantes : « Plus de la moitié des demandes de modèles de langage concernaient des modèles de moins de deux mois, contre moins de trois sur dix auparavant. Dans le mois qui suit le pic d’utilisation d’un modèle, trois équipes sur quatre qui l’utilisaient sont passées à un autre », peut-on notamment lire.
- Intégration native de Next.js
- Aucun serveur à configurer
- Déploiements depuis Git, CLI, API REST
Un modèle atteint donc son pic d’utilisation dans le mois qui suit sa sortie et sa « demi-vie » serait d’environ six semaines. La loyauté n’est pas de mise : « Les équipes changent fréquemment de modèle, généralement pour une version plus récente, et souvent pour un autre laboratoire. (…) Quatre sur cinq sont passées à une version plus récente, et six sur dix ont changé de laboratoire ».
Un fournisseur est toutefois plus prisé : Anthropic séduit deux fois plus qu’OpenAI. Paradoxalement, la firme de Sam Altman a vu sa part de revenus augmenter. Son concurrent n’a pas eu la même chance : « OpenAI perçoit désormais près de 15 centimes pour chaque dollar dépensé sur la plateforme, contre environ 9 en décembre, tandis que la part d’Anthropic a été divisée par deux pour atteindre environ 32 centimes sur la même période. »
Les modèles de décision ont le vent en poupe
Le rapport partage une autre constatation importante : les modèles de décision, qui « classent, évaluent ou choisissent parmi des options au lieu de générer du texte » sont de plus en plus appréciés : ils représentent actuellement quasiment un tiers des requêtes.
Les équipes font aussi de plus en plus appel aux modèles vocaux : 14 % des clients de Vercel s’en servent désormais contre 5 % auparavant. Même constat pour l’image et la vidéo qui signent leur meilleur mois. Le modèle Seedance 2.5 de ByteDance est premier du classement vidéo pour le troisième mois d’affilée, devant Google Veo et Kling.
Il faut toutefois prendre les données de ce rapport avec des pincettes : il ne concerne que les utilisateurs d’AI Gateway, qui ne représentent pas l’ensemble du marché. De plus, l’intérêt principal de l’outil est qu’il est possible de basculer facilement d’un modèle à l’autre. Il n’est donc pas étonnant que les équipes changent régulièrement de fournisseur. Malgré tout, ces éléments donnent un aperçu intéressant des tendances d'adoption actuelles et de la concurrence qui fait rage entre les modèles.