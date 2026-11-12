Il faut toutefois prendre les données de ce rapport avec des pincettes : il ne concerne que les utilisateurs d’AI Gateway, qui ne représentent pas l’ensemble du marché. De plus, l’intérêt principal de l’outil est qu’il est possible de basculer facilement d’un modèle à l’autre. Il n’est donc pas étonnant que les équipes changent régulièrement de fournisseur. Malgré tout, ces éléments donnent un aperçu intéressant des tendances d'adoption actuelles et de la concurrence qui fait rage entre les modèles.