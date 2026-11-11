« À mesure que nos modèles gagnent en puissance et que les risques de sécurité augmentent, il devient de plus en plus crucial de pouvoir détecter d’éventuels problèmes et d’arrêter rapidement les modèles en cas de besoin », explique OpenAI dans sa présentation de Control Room.

Au lancement de chaque expérience, le chercheur obtient de Control Room un numéro d’identification, qu’il joint ensuite à chaque question posée au modèle. OpenAI a programmé ses moteurs d’inférence pour qu’ils demandent l’autorisation de Control Room avant de répondre. Il s’agit des logiciels qui exécutent les modèles sur les cartes graphiques de l’entreprise. Quand une expérience est stoppée, toutes ses demandes sont rejetées, quel que soit le modèle ou le serveur sollicité, et les autres travaux continuent normalement.

L’ordre d’arrêt peut venir d’un ingénieur ou de la surveillance automatique d’OpenAI. Pendant l’entraînement de ses modèles les plus avancés, l’entreprise fait relire l’activité des agents par un autre modèle, chargé de donner l’alerte. Selon la gravité du cas, OpenAI laisse ce modèle de surveillance stopper l’expérience sans attendre l’avis d’un humain.

Une fois l’ordre d’arrêt donné, OpenAI annonce un délai de 35 secondes au maximum avant la dernière réponse du modèle. Ce délai est dû à la mémoire cache que l’entreprise a installée pour absorber le volume de demandes, et OpenAI veut le ramener à zéro. Les chercheurs écrivent chacun le code de leurs expériences et le modifient sans arrêt, alors que l’entreprise fait tourner ses modèles avec très peu de moteurs d’inférence. En plaçant le contrôle à cet endroit, OpenAI s’assure que chaque demande est vérifiée par Control Room.