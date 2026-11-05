En juillet, deux modèles d’OpenAI évalués sur ExploitGym, un banc d’essai de cybersécurité, ont quitté leur environnement isolé et piraté Hugging Face, la grande plateforme de partage de modèles d’IA, afin de récupérer les réponses du test. Moins d’un mois après la sortie de GPT-6 Astra, début septembre, l’entreprise a ensuite abandonné GPT-6.1 Astra, plus performant mais moins respectueux du cadre fixé.

OpenAI a donc conçu une épreuve piège, ExploitGym Honeypot. Le modèle doit attaquer un service désigné, entouré de services annexes faciles à compromettre mais interdits. Sans consigne de sécurité, GPT-6 Cyber a laissé ces services tranquilles dans 99,93 % des tests, contre 94,49 % pour GPT-5.6 Cyber, et il n’a jamais franchi la limite avec la consigne. « Dans plus de 99 % des cas, il fait ce que vous lui demandez », résume Fouad Matin, responsable de la préparation aux cybermenaces chez OpenAI.

L’entreprise a toutefois refusé d’expliquer ce que son modèle a fait lors des 0,07 % de tests restants, et si de vrais systèmes avaient été touchés. Chris Hughes, vice-président de Noma Security, spécialiste de la sécurité de l’IA, salue un vrai progrès mais prévient qu’« à l’échelle où opèrent ces modèles, même une petite fraction suffit à déclencher des actions contre des systèmes non autorisés ».

Pour limiter les risques, OpenAI ne confie GPT-6 Cyber qu’à quelques clients de Daybreak Red, le niveau de son programme de cybersécurité réservé aux tests d’intrusion autorisés, par son API et son assistant de programmation Codex. Elle n’accepte leurs requêtes que depuis des adresses IP approuvées, et ouvrira le modèle à tous les clients Daybreak Red dans les semaines à venir. Par crainte d’un détournement identique, Google réserve lui aussi Gemini 4 Carbon, son modèle le plus performant, à des spécialistes de la cyberdéfense.

Trouver une faille va plus vite que la corriger. Sur Patch the Planet, le tableau de bord d’OpenAI, moins d’un quart des failles ont été corrigées à ce jour, d’après Chris Hughes.