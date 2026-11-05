Vous en êtes peut-être un adepte (ou une victime), les GIF ont encore de beaux jours devant eux ! Après avoir considérablement amélioré la génération d’images fixes, OpenAI s’attaque désormais à ces petites animations qui pullulent sur les réseaux sociaux et les messageries comme l’évoque The Verge. Avec Images 2.6, ChatGPT franchit une nouvelle étape, en intégrant désormais la création de GIF (pour Graphics Interchange Format) à son interface.