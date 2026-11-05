OpenAI continue d’enrichir les capacités de ChatGPT. Avec son nouveau modèle Images 2.6, le célèbre chatbot est désormais capable de générer des GIF animés à partir d’un simple prompt ou d’une photo.
Vous en êtes peut-être un adepte (ou une victime), les GIF ont encore de beaux jours devant eux ! Après avoir considérablement amélioré la génération d’images fixes, OpenAI s’attaque désormais à ces petites animations qui pullulent sur les réseaux sociaux et les messageries comme l’évoque The Verge. Avec Images 2.6, ChatGPT franchit une nouvelle étape, en intégrant désormais la création de GIF (pour Graphics Interchange Format) à son interface.
ChatGPT sait aussi transformer vos idées en GIF animés
Jusqu’ici, demander à ChatGPT de créer une animation pouvait rapidement devenir laborieux, avec plusieurs images à assembler pour obtenir (plus ou moins) le résultat souhaité. Cette fois, OpenAI propose une véritable génération de GIF en une seule opération.
Le principe est on ne peut plus simple, puisqu’il suffit de décrire l’animation souhaitée dans un prompt (ou d’importer une photographie) avant de demander à ChatGPT de se charger du reste. OpenAI illustre notamment cette nouveauté avec un chat à qui on demande de danser, et ce, à partir d’une simple instruction textuelle.
Mais la fonctionnalité ne s’arrête pas à la seule génération. L’utilisateur garde la main sur sa création, et libre à lui de modifier la vitesse de lecture du GIF, de consulter les différentes images qui composent l’animation et même de retoucher certaines d’entre elles individuellement. Et bien sûr, il est ensuite possible de partager le résultat pour égayer ses conversations.
OpenAI promet une vraie cohérence visuelle entre les différentes images, avec un personnage qui conserve ses caractéristiques d’une séquence à l’autre pour produire une animation crédible et digne de ce nom.
Images 2.6 accélère aussi la génération d’images
Les GIF ne constituent pas la seule nouveauté de cette mise à jour. OpenAI annonce également une génération d’images fixes jusqu’à 50% plus rapide qu’auparavant. Un gain appréciable pour les (très) nombreux utilisateurs qui multiplient les essais et les retouches.
La société annonce que ses utilisateurs génèrent désormais plus de 4 milliards d’images chaque semaine via ChatGPT et son API, contre 3 milliards en septembre dernier. Un chiffre qui donne une idée de l’ampleur prise par ces outils, à l’heure où ChatGPT revendique un volume de recherche équivalent à 20% de celui de Google.
Pour les développeurs, l’entreprise propose deux déclinaisons de son modèle via son API. D’un côté, GPT-Image-2.6 Flare, davantage orienté vers la rapidité, et de l’autre, GPT-Image-2.6 Sunburst, qui privilégie la qualité et le niveau de détail.
Le déploiement d’Images 2.6 concerne ChatGPT et Codex, sur le Web, ordinateur et mobile, pour l’ensemble des formules d’abonnement.
Après avoir investi de nouveaux domaines, notamment celui des biotechnologies avec le rachat d’Orchestra Bio, OpenAI continue donc tranquillement de faire évoluer son produit phare, en misant cette fois sur les indémodables GIF. Après les affiches, les GIF donc.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code