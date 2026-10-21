Un problème de fabrication, des résultats qui tardent ou un essai clinique repoussé peuvent rapidement entraîner des mois de retard. Orchestra Bio a justement développé des outils capables d’anticiper les conséquences de ces imprévus, de réorganiser les tâches et de proposer différents scénarios aux équipes scientifiques.

Les décisions restent entre les mains des chercheurs, mais une partie du travail de coordination peut être confiée à l'IA.

Les équipes d’Orchestra vont rejoindre Rosalind, l’offre d’OpenAI destinée aux sciences du vivant. Celle-ci repose notamment sur GPT-Rosalind, un modèle spécialisé en biologie et en chimie, ainsi que sur Workbench, un environnement permettant d’exploiter les données scientifiques et de préparer des expériences.

En associant ces outils aux agents d’Orchestra, OpenAI espère accompagner les laboratoires bien au-delà de la simple analyse de résultats. L’objectif est aussi commercial, puisque ce type de logiciel peut devenir indispensable au fonctionnement quotidien des équipes de recherche.