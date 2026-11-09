Ce modèle n'est pas conçu pour un usage à domicile. Moonshot AI recommande des moteurs d'inférence adaptés aux datacenters, et même la plus petite quantification produite par la communauté demande au moins 610 Go de RAM. La mémoire Optane d'occasion est l'un des rares moyens d'atteindre une telle capacité sur une machine à domicile. Les prix de la DRAM ayant fortement augmenté, la mémoire Optane coûte selon l'utilisateur « une fraction » du prix d'une quantité équivalente de DRAM.