AMD lance le Ryzen AI Halo, un mini-PC IA à 3 999 $ taillé pour rivaliser avec le DGX Spark de NVIDIA. Performances solides, 128 Go de mémoire unifiée, TDP de 120 W, mais la pénurie de DRAM a sérieusement rogné l’argument prix.
AMD avait une carte à jouer : proposer une alternative crédible au DGX Spark de NVIDIA, plus sobre en énergie, plus ouverte logiciellement, et nettement moins chère. Le Ryzen AI Halo coche deux cases sur trois. Construit autour du Ryzen AI Max+ 395 « Strix Halo » et de ses 128 Go de mémoire LPDDR5x-8000 unifiée, ce mini-PC Ryzen AI Halo peut faire tourner des modèles de langage jusqu’à 200 milliards de paramètres dans un boîtier de 150 x 150 x 45 mm, pour un TDP plafonné à 120 W. Sur le papier, c’est impressionnant. Sauf que la pénurie de mémoire DRAM a rebattu les cartes.
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Le Ryzen AI Halo face au DGX Spark
À 3 999 $, le Ryzen AI Halo reste sous le DGX Spark, dont le prix a grimpé à 4 699 $. Mais selon Phoronix, la plateforme Strix Halo a plus d’un an au compteur, ce qui ne l’empêche pas de tenir la comparaison sur les workloads d’inférence locale. Les 16 cœurs Zen 5 cadencés à 5,2 GHz, le GPU Radeon 8060S et ses 256 Go/s de bande passante mémoire forment un ensemble cohérent pour qui a besoin de capacité brute plutôt que de vitesse pure.
La différence technique la plus notable avec le DGX Spark tient à la connectivité réseau : pas de NIC haute vitesse sur le Halo, là où NVIDIA embarque un ConnectX-7 à 200 Gbps pour le clustering (on peut brancher 2 Spark entre eux). Pour un développeur solo ou une petite équipe, ça ne changera rien. Pour qui envisage de chaîner plusieurs unités, c’est une concession à ne pas sous-estimer.
128 Go de RAM unifiée : l’atout et le talon d’Achille
C’est le cœur de la proposition. Avec 128 Go partagés entre CPU et GPU, le Halo peut absorber des modèles que n’importe quelle carte graphique grand public, même une RTX 5090 et ses 32 Go de VRAM, ne pourrait tout simplement pas charger. Fine-tuner un modèle à 70 milliards de paramètres, lancer du fine-tuning complet sur un modèle 7B qui réclame facilement 100 Go de mémoire, ce type de charge reste hors de portée d’une configuration classique, et c’est précisément là que le Geekom A9 Max et ses petits frères Strix Halo avaient déjà montré leur intérêt.
Sauf que ce même avantage est aujourd’hui son principal problème tarifaire. Il y a un an, un système comparable en mémoire se négociait autour de 2 000 $. La pénurie actuelle de DRAM a fait flamber les prix, et AMD n’y échappe pas. À 3 999 $, l’argument « démocratisation de l'IA locale » sonne un peu creux face à ce que le même budget permettait douze mois plus tôt.
Un écosystème logiciel qui fait la différence
Ce qui distingue vraiment le Halo d’un autre mini-PC Strix Halo, c’est le packaging logiciel. AMD livre une distribution Debian personnalisée avec le kernel 6.18, ROCm 7.13 préinstallé, ComfyUI, vLLM et une bibliothèque de « playbooks » guidant les cas d’usage courants. Pour qui découvre l’écosystème ROCm, c'est un gain de temps réel, la gestion des dépendances PyTorch reste un terrain miné, même sur les plateformes NVIDIA. Windows 11 est également disponible pour ceux qui ne souhaitent pas basculer sur Linux.
AMD prévoit par ailleurs une version utilisant la série Ryzen AI Max 400 « Gorgon Halo », ce qui laisse entendre que la plateforme n’est pas figée. Concrètement, si vous avez déjà sauté sur un système Strix Halo avant la flambée des prix mémoire, vous ne manquez ici que la couche logicielle, qu’AMD distribue sous forme ouverte.
Le Ryzen AI Halo fait ce qu’AMD lui demande : tenir tête au DGX Spark sur les performances, consommer moins, et offrir un écosystème open source sérieux. Ce qui fragilise la proposition, c’est moins la machine que le contexte dans lequel elle arrive. À 2 000 $, c’était une évidence. À 4 000 $, c'est un outil solide pour qui n’a pas d’alternative avec autant de mémoire, mais le rapport qualité/prix dépendra entièrement de la durée de la pénurie DRAM. Reste à voir si AMD parviendra à tenir ce positionnement face à un marché qui bougera forcément.