Le Ryzen AI Halo fait ce qu’AMD lui demande : tenir tête au DGX Spark sur les performances, consommer moins, et offrir un écosystème open source sérieux. Ce qui fragilise la proposition, c’est moins la machine que le contexte dans lequel elle arrive. À 2 000 $, c’était une évidence. À 4 000 $, c'est un outil solide pour qui n’a pas d’alternative avec autant de mémoire, mais le rapport qualité/prix dépendra entièrement de la durée de la pénurie DRAM. Reste à voir si AMD parviendra à tenir ce positionnement face à un marché qui bougera forcément.