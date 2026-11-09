Sur 16 téléviseurs WOLED soumis à son précédent test d’endurance, RTINGS en a vu 14 se dégrader sur leur pourtour. Les LG C1 et Sony A80J figurent parmi les cas sévères.
Pixels morts, amas noirs ou délamination, c’est-à-dire décollement de couches de la dalle : RTINGS regroupe ces dégradations des bordures sous le nom d’« edge rot ». Son analyse mise à jour le 5 novembre les distingue du burn-in.
Ces résultats ne constituent pas un taux de panne chez les particuliers. Comme nous l’avions expliqué dans notre bilan du précédent test d’endurance, les appareils ont subi près de trois ans de fonctionnement intensif, avec environ 18 000 heures d’utilisation et la diffusion répétée de CNN. L’objectif était de rechercher leurs points de rupture.
Des dalles LG Display, des dégâts variables
Les téléviseurs OLED examinés ont un point commun : leurs dalles proviennent de chez LG Display, y compris celles des modèles Sony comme l’A80J. Les dégâts varient cependant beaucoup d’un appareil à l’autre. Le LG OLED C2 ne présente que quelques pixels morts, tandis que le G3 ne montre aucune dégradation des bordures. Les trois téléviseurs QD-OLED du test sont également épargnés. Les observations dépassent toutefois le laboratoire. RTINGS présente aussi les défauts apparus sur deux téléviseurs utilisés chez ses salariés, un LG GX et un C1.
Pour rappel, le burn-in correspond à une usure inégale des matériaux lumineux : un logo ou un bandeau régulièrement affiché au même endroit peut finir par laisser une trace, comme nous l’expliquons dans notre dossier consacré au marquage OLED. Les protections logicielles cherchent notamment à limiter cette sollicitation inégale.
Pour les bordures abîmées, RTINGS envisage plutôt une contamination à la fabrication ou une encapsulation défectueuse. Interrogé par RTINGS, LG évoque des environnements sévères et juge le phénomène inattendu en usage normal.
L’encapsulation est l’enveloppe qui protège les matériaux OLED. Des recherches expérimentales sur ces barrières montrent que la pénétration de l’humidité et de l’oxygène peut dégrader les couches sensibles et provoquer des taches sombres. Ce mécanisme explique la piste étudiée, mais ne suffit pas à identifier la cause des défauts de chaque téléviseur.
Quels recours pour les propriétaires qui seraient impactés ?
Photographiez les défauts et retrouvez votre facture pour vérifier les garanties encore applicables, notamment une éventuelle extension. Contactez ensuite votre vendeur ou le SAV du fabricant, en transmettant les photos et la référence du téléviseur, pour demander quelles possibilités de prise en charge existent.
La garantie des vices cachés peut constituer une autre voie : l’action doit être engagée dans les deux ans suivant la découverte du défaut, dans la limite de vingt ans après la vente. L’acheteur doit toutefois prouver un défaut caché, antérieur à l’achat et suffisamment grave pour rendre l’appareil inutilisable ou en diminuer fortement l’usage. L’enquête de RTINGS ne démontre pas, à elle seule, ces conditions pour chaque téléviseur.
Quant aux cinq ans de garantie de dalle LG, il faut consulter l’offre correspondant au modèle et au pays d’achat. L’annonce de 2021 concernait les G1 et Z1, sans inclure le C1. Pour 2022, les conditions françaises publiées par LG désignaient certaines références G2 et Z2 : le C2 n’en bénéficiait pas. Ces conditions prévoyaient également une main-d’œuvre facturée de la deuxième à la cinquième année au titre de l’offre commerciale, sans réduire les garanties légales.
Chez RTINGS, le nouveau protocole Longevity 3.0 permettra de suivre les générations récentes. Cette enquête rappelle surtout qu’un téléviseur peut encore fonctionner tout en ayant perdu une partie de sa qualité d’image. C’est aussi cela qu’il faut mesurer quand on parle de durée de vie.