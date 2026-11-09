Les téléviseurs OLED examinés ont un point commun : leurs dalles proviennent de chez LG Display, y compris celles des modèles Sony comme l’A80J. Les dégâts varient cependant beaucoup d’un appareil à l’autre. Le LG OLED C2 ne présente que quelques pixels morts, tandis que le G3 ne montre aucune dégradation des bordures. Les trois téléviseurs QD-OLED du test sont également épargnés. Les observations dépassent toutefois le laboratoire. RTINGS présente aussi les défauts apparus sur deux téléviseurs utilisés chez ses salariés, un LG GX et un C1.



Pour rappel, le burn-in correspond à une usure inégale des matériaux lumineux : un logo ou un bandeau régulièrement affiché au même endroit peut finir par laisser une trace, comme nous l’expliquons dans notre dossier consacré au marquage OLED. Les protections logicielles cherchent notamment à limiter cette sollicitation inégale.