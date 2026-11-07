Smartbox ne dit pas comment l’intrus est entré dans son système, ni pendant combien de temps il a gardé cet accès. L’entreprise ne donne pas non plus le nombre de clients concernés, ni les pays où ils vivent, alors qu’elle vend ses coffrets en France, en Belgique, en Suisse et dans d’autres pays européens. Elle assure avoir bloqué toute nouvelle connexion de l’intrus dès la détection de l’attaque, et revoit la sécurité de l’ensemble de ses systèmes. Smartbox Group vend aussi des coffrets sous les marques Dakotabox, Cadeaubox et Bongo, mais l’entreprise ne précise pas si les comptes ouverts sur ces sites sont concernés.

Aucun groupe de pirates n’a affirmé être l’auteur de l’attaque, selon FrenchBreaches. Smartbox parle de données qui « pourraient avoir été consultées », sans affirmer que l’intrus les a copiées, et rien ne permet de savoir si elles circulent sur un forum de cybercriminels.

L’entreprise a prévenu les forces de l’ordre et la Commission de protection des données, l’autorité chargée de faire respecter le RGPD en Irlande. Smartbox Group est une société de droit irlandais installée à Dublin, et c’est donc le régulateur irlandais qui pilote le dossier pour toute l’Union européenne, en vertu du guichet unique prévu par le règlement. Si vous habitez en France, vous pouvez tout de même déposer une plainte auprès de la CNIL, qui travaillera alors avec son homologue irlandaise.

D’après FrenchBreaches, Smartbox annonce aussi un nouveau code PIN pour ses chèques cadeaux, sans préciser son fonctionnement ni la date de sa mise en place. Pour réserver une expérience, vous saisissez sur le site le numéro de votre chèque cadeau et son code de confirmation, et Smartbox n’a pas dit si ce PIN viendra s’ajouter à ces deux identifiants.