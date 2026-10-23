L’éditeur japonais affirme avoir identifié la technique de l’intrus et bloqué son accès, mais il ne donne aucun détail. Il ne précise pas non plus depuis quand l’intrus circulait dans ses systèmes, et BleepingComputer note que la date réelle de l’intrusion est encore inconnue.

Comment l’intrus a-t-il pu changer le mot de passe de 196 comptes, alors que les mots de passe d’origine n’ont pas fuité d’après Capcom ? Pour le site américain, l’intrus cherchait à empêcher leurs propriétaires de se connecter. Capcom a réinitialisé ces 196 mots de passe. Pour 43 joueurs, l’éditeur a aussi constaté la fuite de la date de naissance, du genre, du pays et du pseudo.

Avec un Capcom ID détourné, l’intrus peut se connecter à la place du joueur sur le portail où celui-ci relie ses comptes PlayStation, Xbox, Steam ou Nintendo. L’entreprise promet une enquête approfondie et des mesures contre une récidive. « Capcom prend cette affaire extrêmement au sérieux », écrit-elle dans son communiqué.