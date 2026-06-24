L’incident remonte au 12 juin, date à laquelle LastPass dit avoir été informé d’une compromission chez Klue. Cette plateforme de veille commerciale aide les entreprises à suivre leur marché, leurs concurrents et leurs arguments de vente. Chez LastPass, elle était connectée à Salesforce, l’outil utilisé pour centraliser les données clients et les échanges commerciaux, ainsi qu’à Gong, consacré au suivi des appels et communications avec les prospects ou clients.

Selon l’enquête menée par l’entreprise, les attaquants auraient récupéré des jetons OAuth détenus par Klue pour plusieurs de ses clients, dont LastPass. Ces autorisations d’accès, qui permettent à un service tiers de communiquer avec un autre outil sans redemander d’identifiants, ont ensuite servi à accéder à l’environnement Salesforce de LastPass, exposant des données liées à ses utilisateurs et utilisatrices, dont des noms, numéros de téléphone, adresses mail, adresses postales, informations liées au support et données commerciales ou CRM.

LastPass indique ne pas avoir trouvé d’élément montrant un accès aux données Gong, qui peuvent inclure des appels clients ou des échanges commerciaux. L’entreprise assure aussi que ses produits, ses services et son infrastructure n’ont pas été directement affectés. Les coffres-forts de mots de passe ne seraient donc pas compromis.

Selon Huntress, l’attaque contre Klue aurait été revendiquée par le groupe d’extorsion Icarus. Les pirates auraient utilisé d’anciens identifiants compromis liés à un service d’intégration pour accéder à l’infrastructure de la plateforme, puis récupérer des jetons OAuth connectés aux environnements Salesforce de plusieurs clients. LastPass n’est donc pas le seul acteur concerné. Recorded Future, Tanium, Jamf, Sprout Social et Insurity figurent aussi parmi les organisations touchées.