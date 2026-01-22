Une nouvelle campagne de phishing cible les utilisateurs et utilisatrices de LastPass. Des mails imitant le support du service évoquent une maintenance fictive afin de récupérer l’accès aux coffres.
LastPass vient de tirer la sonnette d’alarme concernant une vague de mails malveillants imitant ses communications officielles, qui évoquent une opération de maintenance imminente et incitent à sauvegarder son coffre dans un délai de 24 heures. Une campagne de phishing qui vise, a priori, des personnes disposant réellement d’un compte LastPass, en vue de mettre le grappin sur leur mot de passe maître et d'accéder au contenu de leur gestionnaire d’identifiants.
Une maintenance fictive pour pousser au clic
Selon l’équipe Threat Intelligence, Mitigation, and Escalation de LastPass, la campagne a débuté autour du 19 janvier 2026. De manière tout à fait classique, les mails frauduleux identifiés reprennent les codes habituels des communications du service, avec un discours volontairement rassurant et une mise en scène pensée pour inciter à agir vite. Le message évoque une opération de maintenance et invite à créer une sauvegarde locale du coffre afin de garantir un accès continu aux identifiants, en suggérant qu’un incident technique pourrait compliquer leur récupération.
Le lien embarqué ne pointe évidemment pas vers une infrastructure LastPass, mais redirige d’abord vers une page hébergée sur un bucket Amazon S3 situé en Europe, avant d’aboutir sur un domaine trompeur (mail-lastpass.com). L’interface reprend les éléments visuels du gestionnaire de mots de passe et pousse à la saisie d’informations sensibles, parmi lesquelles le mot de passe maître du coffre.
Une fois ces données renseignées, les attaquants peuvent prendre le contrôle du compte et accéder au contenu du coffre, avec les conséquences que cela implique pour l’ensemble des services associés.
Vérifier, signaler, sécuriser son compte
Comme l’a rappelé LastPass dans son billet, il n’existe aucune situation légitime dans laquelle le service vous demanderait votre mot de passe maître, encore moins par mail, pas plus qu’une opération de maintenance n’exige la sauvegarde du contenu de son coffre dans l’urgence.
Donc si vous recevez un jour ce type de mail, le mieux reste encore de l’ignorer, de ne surtout pas cliquer sur les liens qu’il contient et de le transférer à l’adresse spécialement créée par LastPass pour lutter contre les arnaques (abuse@lastpass.com). En cas de doute, passez systématiquement par l’application ou le site web, dont vous aurez vous-même saisi l’URL dans la barre d’adresse, afin de vérifier dans votre espace utilisateur si LastPass a réellement tenté de vous contacter.
Enfin, si vous avez cliqué et renseigné vos informations, modifiez immédiatement votre mot de passe maître depuis une session légitime, contrôlez la liste des appareils connectés à votre compte LastPass, supprimez ceux qui n’ont rien à y faire et activez l’authentification à deux facteurs si ça n’est pas déjà fait. Il vous faudra aussi changer tous les identifiants stockés dans le gestionnaire, en commençant évidemment par les plus critiques (boîte mail, comptes Apple, Google ou Microsoft, services publics, plateformes bancaires et cryptos, services cloud, réseaux sociaux).
