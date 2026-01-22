Selon l’équipe Threat Intelligence, Mitigation, and Escalation de LastPass, la campagne a débuté autour du 19 janvier 2026. De manière tout à fait classique, les mails frauduleux identifiés reprennent les codes habituels des communications du service, avec un discours volontairement rassurant et une mise en scène pensée pour inciter à agir vite. Le message évoque une opération de maintenance et invite à créer une sauvegarde locale du coffre afin de garantir un accès continu aux identifiants, en suggérant qu’un incident technique pourrait compliquer leur récupération.

Le lien embarqué ne pointe évidemment pas vers une infrastructure LastPass, mais redirige d’abord vers une page hébergée sur un bucket Amazon S3 situé en Europe, avant d’aboutir sur un domaine trompeur (mail-lastpass.com). L’interface reprend les éléments visuels du gestionnaire de mots de passe et pousse à la saisie d’informations sensibles, parmi lesquelles le mot de passe maître du coffre.

Une fois ces données renseignées, les attaquants peuvent prendre le contrôle du compte et accéder au contenu du coffre, avec les conséquences que cela implique pour l’ensemble des services associés.